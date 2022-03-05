Протягом дня триває бомбардування Охтирки

Від початку війни Охтирка на Сумщині піддається безжальним обстрілам росіян. Станом на 5 березня триває авіабомбардування міста.

Про це розповів очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Важливо Під Сумами багато колон ворожої техніки: виїхати чи заїхати до міста неможливо

Протягом дня оголошують повітряну тривогу, бо над Сумщиною літають ворожі літаки.

Бомбартували також Охмирську ТЕЦ, тому місто не має опалення. Крім того, багато районів не мають електрики та води.

Яка ситуація в Сумах

Окупанти атакують Суми. Обстріли та авіаудари там не вщухають із самого ранку. Виїхати чи заїхати до міста неможливо через колони ворожої техніки.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!