Протягом доби росіяни масовано атакували Сумщину: є жертва та понад 30 постраждалих

Російські війська протягом доби били по Сумщині: під ворожим вогнем перебували 29 населених пунктів області. На жаль, внаслідок атаки є жертва та 33 постраждалі.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Які наслідки обстрілу Сумщини?

За словами правоохоронців, для атак ворог застосовував КАБи, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.

У Сумській громаді внаслідок ударів БпЛА постраждали 30 людей, серед них 16 дітей. Також пошкоджено 15 приватних і 14 багатоквартирних будинків, 8 нежитлових споруд та 36 автомобілів.

У Глухівській громаді постраждали 19-річна дівчина та 52-річний чоловік. Там пошкоджено 24 приватні будинки і 2 автомобілі.

Тим часом у Путивльській громаді травм зазнала 17-річна дівчина, також пошкоджено автомобіль.

Наслідки ворожих ударів на Сумщині / Фото: Нацполіція

Вже зранку 22 квітня начальник Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що вночі ворог також завдав масованого удару по селу в Ямпільській громаді. За його словами, російські БпЛА влучили у житлові будинки, на місцях ударів виникли пожежі.

На жаль, в одному з будинків також виявили тіло загиблої цивільної людини – наразі особа встановлюється.

