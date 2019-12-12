Провал Путина в Париже: президент РФ показал свою слабость

Самое важное для Украины международное событие произошло накануне в Париже. В рамках так называемого нормандского формата Владимир Зеленский встретился там с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным.

Причем если с Макроном и Меркель украинский президент встречался уже много раз, то с российским диктатором столкнулся впервые. В Киеве многие люди ожидали этой встречи со смешанными чувствами.

Зверніть увагу! Путину придется соглашаться на условия Зеленского

Противникам Зеленского с одной стороны было страшно, как бы по неопытности он не сдал интересы страны. С другой стороны, они плохо скрывали надежду на то, что Путин публично унизит Зеленского и вынудит его пойти на невыгодные соглашения.

Во втором случае оппоненты Зеленского обещали едва ли не революцию начать и даже свезли в центр Киева сотни своих сторонников, чтобы показать решимость.

Важно! Участники акции под Офисом Президента в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский "не пересек красных линий" во время встречи "нормандской четверки" в Париже, поэтому они не остались на бессрочный протест.

Примерно такие же мысли и надежды были у придворных политологов в Москве. Они были уверены, что опытный, жесткий, сильный и хитрый Путин привезет из Парижа зеленую шкуру своего молодого и украинского коллеги и прибьет ее над камином в Кремле.

В России победу над Зеленским отмечали заранее. Там даже не сомневаясь в том, что Путин его в минуту сожрет и не подавится. Это вообще очень расхожее заблуждение. Оно гласит, что Путин во внешней политике переигрывает любого противника.

Это он выбрал американцам Трампа, это он устроил британцам Brexit, это его ручные националисты и популисты грозят основам европейских стран.

Ну и главное в этом контексте – это он обхитрил и запугал Порошенко и заставил его в 2015 году подписать минские соглашения, которые мало чем отличаются от капитуляции.



Вторые минские договоренности были подписаны в феврале 2015 года



Минские соглашения, которые написал Порошенко, говорят об амнистии боевикам, об особом статусе для Донбасса, о какой-то "народной милиции", о "языковом самоопределении" и о многих других очень странных вещах, которые хочет Путин.

В 2015 году он добился, что опытный президент Порошенко на все это официально согласился. Поэтому в Кремле все были уверены, что новичок-Зеленский тем более не устоит перед давлением со стороны великого и ужасного Путина, и на блюдечке поднесет ему Украину.

Но этого не получилось. Молодой президент Украины не стал, как Порошенко в 2015 году, соглашаться менять Конституцию или давать Донбассу особый статус. Он сказал, что надо пересмотреть минские соглашения и проводить выборы в Донецке и Луганске только после возврата украинского контроля над границей.

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Зеленский отбил атаку Путина и по газовым вопросам. Российский диктатор хотел ничего не платить по решениям международных судов, а также получить транзит газа через Украину на короткий срок. Он не получил ни того, ни другого.

Фактически, Зеленский не дал Путину вообще ничего, кроме обещания продолжить диалог. А вот Путин пообещал до Нового года провести обмен пленными по принципу "всех на всех".

Ему самому российские пленные нафиг не нужны, ведь они – живое доказательство присутствия России на Донбассе. Но вот украинцами их люди очень нужны, поскольку отношение к человеку тут совсем иное, чем в России. Проще говоря, в этом Зеленский даже выиграл немного.



О чем договорилась нормандская четверка / Инфографика 24 канала

Но главный итог этой встречи в том, что "великий и ужасный" Путин уехал из Парижа с пустыми руками. Ранее он Обаме и Меркель руки выкручивал, а тут не справился с каким-то КВНщиком! Я думаю, он до сих пор не понимает, что вообще произошло, как так случилось.

Это как в Маугли – Акела промахнулся. В России чиновники, политики, военные и олигархи увидели, что Путин потерял хватку и показал свою слабость. От него ждали, что он сломает Зеленского и привезет из Парижа выборы в Донбассе и отмену западных санкций.



Нормандская встреча в Париже

Это абсолютно ключевое требование российских элит к Владимиру Путину. Им надоела изоляция от всего мира, положение изгоя, с которым никто даже говорить не хочет.

Но вместо снятия санкций Путин прямо в день переговоров получил четыре года отлучения российских спортсменов от олимпийских игр и больших соревнований. А потом еще фактически признал, что его "гоблины" убили в Берлине чеченского полевого командира.

Санкции WADA против России: что известно? Причиной для отстранения стало расследование по данным из базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой содержатся результаты исследований за 2012-2015 годы. Независимые эксперты установили, что в базу вносились изменения с целью скрыть положительные допинг-пробы российских спортсменов. Россия имеет 21 день, чтобы обжаловать это решение.

После такого Путину придется еще сильнее постараться, чтобы Украина согласилась на проведение донбасских выборов. Эти выборы просто необходимы Москве для снятия санкций и оживления умирающей экономики.

В Украине же экономика без Донбасса чувствует себя намного лучше, чем с Донбассом, поэтому Киев спокойно может ждать, пока Путин не выполнит все украинские условия.

То же самое и по газу. Киев говорит россиянам: "Давайте заключим соглашение на 10 лет. Пока не готов "Северный поток-2", мы доставим ваш газ куда надо. Но и нам нужны гарантии транзита, чтобы наша труба не пустовала".

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Россия же не хочет давать такие гарантии, так как главная цель строительства "Северного потока-2" – это сделать украинскую трубу пустой, лишить Украину заработка.

Что такое "Северный поток-2"? Проект магистрального газопровода из России в ЕС через Балтийское море. Именно в него российский "Газпром" хочет перенаправить большую часть газа из ГТС Украины. Даже запуск газопровода должен был совпасть с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину (31 декабря 2019 года), однако этого не произойдет.

Но если сейчас "Газпром" откажется дать Украине 10 лет гарантий транзита, то останется без возможности выполнить свои нынешние контракты перед европейцами.

Если совсем просто: и по выборам на Донбассе, и по газовым вопросам Украина сейчас может запросто выкручивать руки Путину. Его это бесит, но сделать он ничего не может.

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Если он не сумел воспользоваться ситуацией в 2015 году, на пике своей популярности, то сейчас у него тем более ничего не получится. Тем более, что дома, в самой России, у Путина тоже все не слава Богу.