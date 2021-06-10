Олігархам невигідно, – Абрамовський про провалене голосування за екологічні законопроєкти

Верховна Рада провалила голосування за 2 екологічних законопроєкти. Таку поведінку нардепів пов'язують з впливом олігархів, які вважають, що для них ініціативи – не вигідні.

Таку думку висловив міністр захисту довкілля України Роман Абрамовський. Він наголосив, що насправді олігархи дуже помиляються.

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"Дуже влучно сказали про те, що певна частина депутатського корпусу орієнтована на певних олігархів, яким, на перший погляд, не дуже вигідно проводити модернізацію, піднімати податки. Однак це лише на перший погляд. Насправді недопрацьовують служби, які обслуговують підприємства цих олігархів", – запевнив міністр.

За його словами, в українців є 2 шляхи:

або підняття екологічних податків;

або Євросоюз застосує певні механізми на кордоні.

Чому краще все ж підняти податки

Як зазначив Абрамовський, легко дійти висновку, що краще сплачувати великі на думку промисловців податки всередині країни. У такому разі частину з них вони отримуватимуть як підтримку для провадження екологічних заходів.

Це краще, ніж безповоротно віддавати їх (податки – 24 канал) Євросоюзу. Ми доносимо цю інформацію, але служби олігархів створюють вакуум і продають страхи. Таке в мене бачення,

– зауважив міністр.

Абрамовський про блокування екологічних ініціатив: відео

Блокування екологічних ініціатив: коротко