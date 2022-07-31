Провалені штурми росіян на трьох напрямках і знищення розвідгрупи: зведення Генштабу
Джерело:Генштаб ЗСУ
росія знову вдається до штурму та наступальних дій на деяких напрямках боротьби. Та наші воїни надійно тримають оборону й відбивають атаки.
Новини з фронту на ранок 31 липня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. росіяни, як зазвичай, вели обстріли, штурм та розвідку.
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Вогонь з артилерії та диверсанти
За даними Генштабу, на Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії територію біля Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівки. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. Також російські окупанти хотіли безуспішно застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини. Та наші ЗСУ завдали їм втрат, ворог відійшов.
Крім того, вели штурм. Так окупанти пробували покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут. Знову ж з втратами відійшли назад.
Ворог веде розвідку
Наші військові повідомили, що на Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Новокалинового, Тоненького, Опитного, Водяного, Пісків та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки і Новоселівки. Був штурм росіян у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски. Та ці штурмові дії виявились безуспішними, ворог відійшов. Противник задіяв для розвідки БпЛА в районі Покровська та Авдіївки.
У Генштабі також заявили про невдалу спробу ворога дорозвідати позиції переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар. Наші сили виявили розвідувальну групу противника та ліквідували її. Також ЗСУ зафіксували, що росіяни вели повітряну розвідку з БпЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного.
Що відбувається на полі бою
- Напередодні Генштаб також звітував про те, що російські окупанти намагалися посунути свої позиції на кількох напрямках. Вже звично для себе воїни ЗСУ відбили їхні атаки та завдали нових втрат.
- ЗСУ також активно нищать склади боєприпасів ворога. Як наслідок, у росіян виникла нова проблема – ускладнення логістики. Генштаб у ранковому зведенні за 30 липня також підтвердив активність росіян. За даними наших військових, ворог проводить активні заходи, щоб відновити свої шляхи логістичного забезпечення.
- Крім того, у Генеральному штабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу колонії в Оленівці та наголосили, що це чергові жахливі воєнні злочини росіян.
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