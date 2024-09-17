Росія всюди дірява, – Яковенко сказав, яку важливу роль вже зіграла Курська операція

Протягом 2023 – 2024 років відчувалось, що в певних міжнародних політичних колах є думка, що Україна не може перемогти у війні, їй треба допомагати, щоб всю її не захопили. На Україну споглядали як на приречену. Але Курська операція змінила це бачення й показала, що Україна може бити ворога на його території та контролювати значну частину його області.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, наголосивши, що від початку Курської операції відбулось яскраве перенесення війни на територію Росії й такий вчинок з боку ЗСУ був правильним.

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Досягнення Курської операції

Яковенко вважає, що Курська операція, яку СОУ розпочали 6 серпня, зіграла гігантську роль стосовно України та цієї війни у світі, бо стало зрозуміло, що вона може перемагати.

Крім того, Курська операція змінила настрої серед українського суспільства та ЗСУ, був певний підйом, адже в деякі періоди виникала втома й смута.

Курська операція дозволила перекинути значне військове угруповання (60 тисяч осіб) з Куп'янського, Торецького напрямків. Завдяки цьому вдалося призупинити російський наступ. Вирішилось питання щодо сірої зони, тепер з Курської області по Україні удари не завдаються,

– озвучив Яковенко.

Україна застосувала тактику "симетричних ударів"

В лобовому зіткненні перемагає більша за чисельністю та можливостями армія, тому Україна, зі слів Яковенка, використала тактику "симетричних ударів", перенісши війну в Росію і завдаючи ударів там. Беручи до уваги певну неповороткість російського командування, Україна отримала перевагу.

Немає змоги "українському Давиду" змагатися з "російським Голіафом", однак зіграли ключову роль спритність, рухливість, стратегічне мислення, нестандартні ходи з боку ЗСУ, це дозволяє перемагати,

– підкреслив журналіст.

Куди ділися російські прикордонники

Яковенко зауважив, що ті події, які відбулися на початку серпня 2024 року в Курській області, він не називав би проривом, бо українські війська туди спокійно зайшли, не зустрівши там російського опору.

Аналогічна ситуація була, коли заходили в Росію і російські добровольчі підрозділи, які воюють на боці України. Вони, зі слів Яковенка, так само абсолютно спокійно з'являлися в Бєлгородській області, брали під контроль населені пункти, потім безкарно покидали цю територію, коли того хотіли.

"Це велика загадка, куди ділися російські прикордонні війська. Українські сили ніде не могли зустріти в Росії прикордонників, хоча їх там понад 100 тисяч. Зараз безуспішно російські війська намагаються витиснути ЗСУ з Курської області. Вже неважливо, як далі будуть розвиватися події, ЗСУ можуть вийти звідти й спокійно зайти на Брянщину. Росія всюди дірява", – підсумував Яковенко.

Зауважте! Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав результати першого етапу Курської операції. Серед таких: порушена логістика противника, зруйновані автомобільні та залізничні сполучення біля кордону, захоплення великої кількості військовополонених.