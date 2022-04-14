Провальний план: поранений окупант назвався українцем та вдавав, що втратив пам'ять
Джерело:телеграм-канал "Дніпро обласний"
Російський солдат пораненим потрапив до лікарні Кривого Рогу. Щоб уникнути полону та відповідальності, він вдавав амнезію.
Спершу лікарі не зрозуміли, що хлопець обманює та кинулись на пошуки родичів пораненого. У соціальних мережах користувачі інтенсивно поширювали оголошення з проханням знайти рідних пораненого юнака, який перебував в одній з міських лікарень з "амнезією".
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Але виявилось, що ніякий він не українець. Так, криворіжці ідентифікували особу, але вони впізнали в ньому російського окупанта. Небайдужі користувачі зуміли знайти його сторінку в одній з російських соцмереж.
Росіянина покинули свої ж
З'ясувалося, що цього окупанта пораненим покинули його "побратими" з ворожого російського підрозділу, котрі на бортах техніки пишуть "своїх нє бросаєм".
Тим часом російський солдат не вигадав нічого кращого, як перевдягнутись у цивільний одяг і вдавати амнезію. У слушний час він планував втекти з лікарні та з України.
Ворога передали у турботливі руки спецслужб
Окупанта вже затримали та передали до спецслужб, які відправлять полоненого до спецтабору після допиту.
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