Проведемо їм денацифікацію, – Подоляк пояснив, наскільки Росія близька до поразки

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що в Україні буде День Перемоги тоді, коли Росія остаточно програє в історичному, фінансовому та військовому сенсах.

За словами Подоляка, Росія точно йде до поразки. Проте це питання часу та, на жаль, кількості наших жертви, які доведеться заплатити за свободу. Про це він розповів в спільному телемарафоні, повідомляє 24 канал.

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"Всі негаразди, які в Росію будуть проходити, я б повʼязував саме з Україною. Тому що Україна є символом закінчення епохи "понтів Росії", якими вони жили протягом останніх 20 років. Протягом всієї каденції Путіна і його маріонеточного президента Медведєва, який зараз себе дуже активно інформаційно поводить", – зазначив Михайло Подоляк.

Навіть цей сьогоднішній день, 9 травня, виглядає дуже дивним, дуже трагедійним. Чому? Тому що 75 дні війни, коли вони думали, що за 3 дні вони поставлять на коліна Україну,

– пояснив Подоляк.

Радник керівника ОП зазначив, що все відбувається навпаки. Росія зазнає більше трагедій, про які починає говорити. На початку спецоперації вони заявляли, що нема втрат та зруйнованої техніки. Проте все це є і тепер вони говорять.

"Україна точно доведе свою ключову місію – денацифікацію Росії", – підсумував Михайло Подоляк.

Промова Путіна – чергова пропаганда

Очільник Кремля традиційно розпочав свою промову з нісенітниць про "єдиний радянський народ" та "історичні землі".

У хворій уяві Путіна росіяни перебувають на своїй території та "борються разом з населенням Донбасу". Схоже, агресор "забув" сказати, що використовує чоловіків з українського Донбасу як "гарматне м'ясо".

Під час своєї промови Путін вкотре приховав момент втрат, проте цинічно заявив, що російські війська і добровольці з Донбасу "воюють за країну, щоб ніхто не забув уроки Другої світової війни".

Він додав, що смерть кожного солдата – це горе та пообіцяв надати підтримку їм сім'ям. Водночас раніше Кремль оцінив життя військових у 11 000 рублів.

Війну в Україні, або як він каже "спецоперацію", агресор пояснив традиційною пропагандою, яка не має жодного підтвердження. Мовляв, НАТО "готувалося до наступу", Київ говорив про "купівлю" ядерної зброї та інші схожі нісенітниці.

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