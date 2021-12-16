Провела майже дві доби на морозі: надзвичайники дивом врятували бабусю на Сумщині

Бабуся на Сумщині майже дві доби провела на вулиці у зимові холоди. Втім, рятувальникам вдалось знайти жінку цілою і неушкодженою.

Про те, що жінка загубилась повідомили її родичі 15 грудня. Рятувальники назвали порятунок бабусі "передноворічним дивом".

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Те, що літню людину, яка майже дві доби у грудневу негоду провела на вулиці, вдалося знайти живою і при свідомості – справжнє передноворічне диво,

– пише ДСНС.

Інцидент трапився у селі Пустовійтівка Роменського району. Кінологи обстежили понад 7 тисяч квадратних кілометрів. Зрештою, після того, як жінку знайшли живою, її відправили на обстеження до лікарні.

Схожі випадки в Україні

7 листопада під час прогулянки у лісі заблукала ціла родина – чоловік, дружина та їхня маленька донька. Рятувальникам вдалося їх розшукати.

У селі Парипси, що в Житомирській області, знайшли тіло вагітної жінки, яка разом з чоловіком пішла рибалити. Опісля подружжя зникло і його шукали рятувальники.

ДСНС Прикарпаття також шукала хлопчика, який загубився під час сходження з гори Хом'як. Хлопчик сам зателефонував до рятувальників і вказав свої координати.

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