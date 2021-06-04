Зразу після відновлення міжнародного сполучення провідники Укрзалізниці попалися на контрабанді

Прикордонники та митники залізничного пункту пропуску в Чопі під час перевірки потяга рейсу "Київ – Відень" 4 червня виявили незаконну партію тютюнових виробів.

Виконувач обов'язків голови правління Укрзалізниці Іван Юрик повідомив, що наразі за цим фактом проводиться перевірка.

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Він зазначив, якщо встановлять, що до контрабанди цигарок причетні провідники – їх одразу звільнять зі займаних посад.

Таким не місце на залізниці. Крім того, доручив відповідальному члену правління за пасажирські перевезення посилити заходи для попередження такого ганебного явища,

– сказав Іван Юрик.

В. о. глави правління Укрзалізниці додав, що цю роботу потрібно провести "максимально оперативно та ефективно".

Графік рейсу "Київ – Відень"

З 1 червня Укрзалізниця відновила міжнародне сполучення з Австрією та Угорщиною.

З 1 червня потяг рейсу "Київ – Відень" курсуватиме щоденно за наступним графіком:

відправлятиметься з Центрального київського вокзалу о 14:07, проходитиме через Будапешт (прибуття о 8:20) і прибуватиме до Відня об 11:21 наступного дня. У

зворотному напрямку (з 2 червня) потяг відправлятиметься о 16:42 і прибуватиме до Києва о 17:22 наступного дня.

В Укрзалізниці додали, що квитки на поїзд Київ – Відень можна придбати у міжнародних квиткових касах вокзалів.

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