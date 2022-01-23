Сам себе врятував: чоловік з інвалідністю опинився у морі після цунамі

Цунамі віднесло в океан тесляра з Тонги. Чоловік з інвалідністю провів у морі понад 27 годин до приголомшливого порятунку.

Місцевий, якому 57 років, не встиг евакуюватись до наближення цунамі. Його будинок моментально залило водою, а його разом із племінницею винесло в море.

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Історія виживання у воді після цунамі

Лісау Фолау – мешканець острова Атата здебільшого працював удома, бо не може ходити. Якраз у день цунамі він був у будинку. Про наближення негоди попередив старший брат чоловіка, проте запізно.

Увечері будинок накрила хвиля заввишки щонайменше 6 метрів. Тесляр із племінницею трималися за дерево, поки його брат шукав підмогу серед людей.

Коли хвиля наблизилася і вкрила нас, ми з моєю племінницею Елісивою не втрималися, і нас винесло в море,

– поділився Фолау.

Мовчав на клич сина

Чоловік і його племінниця, потрапивши у воду, не змогли знайти одне одного через темряву. Згодом Фолау почув, як його кликав власний син із берега.

За словами чоловіка, він вирішив мовчати, щоб син не поліз у воду та сам не загинув під час порятунку. "Жоден син не може покинути свого батька. Розумів, що він може загинути, а так, загину лише я", – поділився чоловік.

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Фолау продовжував плавати в океані та шукати щось, за що можна вхопитись. Згодом йому вдалось знайти шматок деревини, за який він і тримався.

Не дочекався порятунку від когось

Уранці, приблизно о 7:00, тесляр побачив катер поліцейських, який був неподалік. Він почав махати одягом, щоб його помітили, але безрезультатно. Катер поїхав далі.

Після проваленого порятунку чоловік вирішив самостійно попрямувати до острова Палоа. Уже увечері він доплив до нього, здолавши майже 8 кілометрів. Там він зустрів місцевого з машиною, який довіз його додому.

Місцеві мешканці після порятунку стали називати чоловіка Акваменом.

"Це була манна Божа для мене та моєї сім'ї. Настільки несподівано, що я вижив після того, як мене змило, проплив і пережив небезпеки, з якими зіткнувся", – наголосив Фолау.

Цунамі у Тонзі: що відомо

Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай вивергався впродовж 8 хвилин. Нацуправління океанічних та атмосферних досліджень США повідомило, що радіус виверження становив 260 кілометрів.

Фахівці з вулканології зауважують, що це одне з найпотужніших вивержень на Тонга за останні 30 років. Після виверження на острівну державу Тонга, що у Тихому океані, почалось потужне цунамі.

Ба більше, через цунамі навіть король Тонги покинув власний палац. Він евакуювався у більш безпечне місце.

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