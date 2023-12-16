Зеленський провів Ставку, яка тривала майже 3 години: що обговорювали

Володимир Зеленський записав традиційне звернення до українців на 661 день війни. Український лідер розповів, що Київ окремо працює, щоб реалізувати всі домовленості з партнерами щодо спільного виробництва зброї та спільної ремонтної бази.

Український лідер розповів, що кожен місяць повинен додавати сил нашій обороні. Президент зауважив, що провів Ставку Верховного Головнокомандувача, яка тривала майже 3 години, пише 24 Канал.

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Про що говорили на Ставці

Провів Ставку. Різні питання, різні аспекти оборони. Тривала майже три години. Питання військових. Питання ветеранів. Питання бригад. Питання фортифікаційних укріплень. Питання виробництва зброї,

– пояснив Зеленський.

Він також відзначив роботу наших військових щодо збиття "Шахедів" та ракет. Так, українські захисники:

лише за минулу ніч знищили 30 дронів-камікадзе типу "Шахед";

загалом за цей тиждень – вже 104 "Шахеди" зі 112 запущених Росією.

І знищення кожного – це врятовані життя й врятована інфраструктура. Я дякую всім воїнам наших мобільних вогневих груп, льотчикам та інженерам Повітряних сил і всім нашим зенітникам. Молодці! Були цього тижня й збиття ракет – зокрема, балістичних,

– зазначив президент.

Він зауважив, що Patriot, NASAMS, Gepard й інші системи, надані партнерами, працюють на відмінно.

Україна посилюватиме ППО

Готуємо й подальше посилення ППО – про це вже домовились. І майже на кожній моїй зустрічі з лідерами, майже в усіх переговорах звучить ця тема – тема ППО. Буде більше систем, більше захисту неба,

– заявив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що напередодні Різдва в багатьох країнах знижується політична активність, проте Київ продовжує працювати максимально енергійно з усіма партнерами, які можуть допомогти зараз або підтримати в перспективі. Президент анонсував важливі зовнішньополітичні контакти до кінця 2023 року.