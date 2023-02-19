Провів засідання Ставки, щоб підготувати наші дії, – Володимир Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті. Також він провів засідання Ставки у розширеному форматі.

Ввечері 19 лютого Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Головне з промови президента читайте на 24 Канал.

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Відбулось засідання Ставки у новому форматі

Володимир Зеленський повідомив, що провів засідання Ставки у новому, розширеному форматі. На ньому доповідали й Головнокомандувач, і командувачі напрямків. Крім цього, були доповіді безпосередньо з передової.

Ми вирівнюємо ситуацію, робимо все, щоб підготувати наші дії, заплановані на перспективу, на найближчу перспективу. А також те, що робиться зараз, цими днями, на передовій,

– сказав президент.

Зеленський наголосив, що чим більше Росія втратить саме на Донбасі, у Бахмуті, Вугледарі, Мар'їнці, Кремінній, то швидше зможемо завершити цю війну перемогою України.

Що відбувається на найгарячіших напрямках: доповіді військових

Бахмутський напрямок, ОСУВ "Хортиця" – була доповідь командувача генерала Сирського. Він розповів, як наші воїни захищаються, посилюють цей напрямок та забирають сили у ворога.

Вугледарський напрямок, ОТУ "Донецьк" – доповідав генерал Содоль. Ситуація дуже непроста – наші захисники борються, ламають окупанта й завдають Росії надзвичайно відчутних втрат.

Одеський напрямок – доповідав генерал Гнатов. Ситуація без змін, Україна контролює всі можливі перспективи.

ОСУВ "Таврія" – доповідав генерал Тарнавський щодо конкретних результатів захисту. Наші воїни продовжують боротися на Запорізькому напрямку.

Північний напрямок. Була доповідь генерала Наєва. Генерал доповів, що ситуація у Києві повністю під контролем. Як і по всьому північному кордону.

Головнокомандувач доповів щодо ситуації загалом на фронті, а особливий акцент був на мобілізації та як вона проводиться. Крім цього, була доповідь міністра внутрішніх справ щодо формування нових бригад "Гвардії наступу". За словами президента, "є дуже хороші результати".

Він також додав, що воєнні питання, про які говорити не можна. Проте глава держави наголосив, що хоче, аби українці відчували, що їхня країна рухається до мети.

Звичайно, воєнні питання, деталі дій розвідки – це те, в чому всього не розкажеш. Але хочу, щоб саме зараз у наших людей була передбачуваність. І відчуття – відчуття, що Україна рухається до своїх цілей. Доповідь щодо цього зробили Буданов, Малюк, Литвиненко,

– сказав президент.

Санкції РНБО та нові ініціативи в Україні

Володимир Зеленський наголосив, що підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських фінансових суб'єктів. Це санкції України. Він підкреслив, що кожен санкційний пакет України стає основою роботи щодо санкцій із партнерами.

Також він заявив, що провів 19 лютого кілька нарад з урядовцями й з нашим міжнародним блоком – Офісу та уряду, а ще представниками сектору оборони. За словами президента, "будуть нові наші ініціативи, нові результати для України, нові здобутки у відносинах із партнерами".

Санкції та важливі рішення: як справи на міжнародному фронті

Триває підготовка 10 санкційного пакету Євросоюзу. Україна працює з партнерами, щоб посилити його.

Зеленський говорив з Президентом Франції Макроном про подальшу оборонну підтримку, дипломатичні зусилля України з Францією, співпрацю країн на міжнародних майданчиках. А також важливі рішення, про які українці скоро дізнаються.

Звернення Зеленського 19 лютого: дивіться відео