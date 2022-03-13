Проводять обшуки та відбирають, що хочуть: окупанти в Енергодарі знущаються з мешканців

Вже декілька днів російські окупанти стоять на в'їзді в місто Енергодар та на перехрестях в самому місті. Таким чином вони не лише перекривають в'їзди та виїзди, але й здійснюють систематичний моральний тиск на мешканців міста.

Про це пише офіційний канал НАЕК "Енергоатом", додаючи відео, яке показує як окупанти поводяться з українцями.

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Окупанти жорстоко розправляються з мешканцями Енергодару

Російські окупанти перекрили перехрестя в Енергодарі. Вони зупиняють будь-які автомобілі, змушують прибирати відеореєстратори та тонування скла. Головний аргумент ворога – на Росії так не можна.

Очевидці стверджують, що на місці працюють чеченці, які проводять обшуки. Вони дозволяють перевіряти телефони, переписки, чати. Були випадки, що забирали автомобілі. А з тих, хто опирається, починають знущатися.

Окупанти в Енергодарі знущаються з мешканців (18+):

З відео видно, що населення Енергодару не піддається російському терору. Люди активно протистоять окупантам та наголошують, що Енергодар – це Україна.