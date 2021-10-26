Провокативні та необдумані, – Жданов про заяви українських посадовців щодо ракет у бік Росії

Деякі українські посадовці почали робити гучні, деколи провокативні, заяви про ракети з України в бік Москви. Їхні слова є провокативними.

Відповідні заяви є необдуманими. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов.

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За його словами, такі висловлювання ставлять Україну в позицію сторони агресора, яка намагається загрожувати своїм сусідам.

Це провокативні і дуже необдумані заяви,

– наголосив Жданов.

Він пояснив, що наша держава має оборонну політику. Водночас Україна повинна проводити політику стримування, а не загрози.

"Ця фраза має вигляд популістської, тому що ракет реально не має. У нас на озброєнні, я нагадаю, тільки тактичний ракетний комплекс "Точка-У". Навіть оперативно-тактичних ракет на озброєнні у Збройних силах наразі немає", – сказав військовий експерт.

США і НАТО не передадуть ракети

Глава Кремля вважає , що військова присутність Організації Північноатлантичного альянсу в Україні – це загроза для Росії.

Жданов вважає, що навряд чи США або НАТО передадуть Україні ракетне озброєння. Адже вони не хочуть розпалювати "перегони" зі свого боку.

Виставляти себе агресивною стороною цього протистояння Північноатлантичний альянс не буде. І нам не варто це робити. Олег Жданов Військовий експерт

Про які заяви мовиться

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Україна шукатиме нові способи відповідати на агресію Росії.

За його словами, наша держава працює над ракетною програмою, якою пригрозив Володимиру Путіну.

У Кремлі відреагували на таку заяву, відзначивши, що стежитимуть за діями Києва.

Жданов прокоментував заяви посадовців про ракети: дивіться відео