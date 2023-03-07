Розвінчаний уже третій російський міф, – Жданов про "атаку ДРГ" у Брянській області

Ситуація, яка сталася 2 березня у Брянській області, ще раз показала, що Росія любить перебільшувати реальні факти. Інцидент за участі “української ДРГ” має політичний характер.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, інформація в Росії часто усіяна міфами.

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Політичний ракурс інциденту

Олег Жданов пояснив, що, з огляду на різні джерела, організація "Російський добровольчий корпус" здійснила операцію під Брянськом за згодою українського командування із закликом боротьби проти путінського режиму.

Мета була в тому, щоб продемонструвати можливості, тому вони навіть не ховали обличчя,

– переконаний він.

На його думку, такі дії не можна трактувати як терористичний акт. Із цим навіть погодився і сам російський диктатор Владімір Путін.

"Вони не скоїли жодного силового впливу", – наголосив військовий експерт.

Олег Жданов додав, що у такий спосіб була продемонстрована громадянська позиція стосовно ситуації у РФ.

Фактично, я б це розцінював як політичну подію, акт із закликом боротьби з чинним режимом,

– зосередив увагу він.

За словами Жданова, ситуація в Брянській області – розвінчування одного із трьох міфів про Росію.

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Російська міфологія

Олег Жданов переконаний, що перший міф, в який свято вірять росіяни, це наявність другої армії світу.

Російські війська не відповідають статусу другої армії світу,

– пояснив він і зауважив, що цей фейк українці прекрасно викрили.

На думку військового експерта, другий розвінчаний міф – всесильна протиповітряна оборона РФ.

"Літає все, що завгодно, і нічого не може його збити", – вдало підмітив Жданов.

За його словами, третій міф стосується кордону, який росіяни так завзято укріплювали.

45 осіб, пів роти, зайшли зі зброєю, прогулялися, відзняли відео і вийшли,

– наголосив він.

До того ж цікаво, скільки грошей вклали губернатори прикордонних областей в обладнання інженерних смуг оборони, які виявилися зовсім неефективними.

Інцидент в Брянській області: що відомо