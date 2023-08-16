Фішка режиму Путіна, – Юсов про розгляд Кремлем провокацій на своїх ядерних об'єктах

У Центрі національного спротиву 15 серпня повідомили, що Москва розглядає сценарій з провокацією на Курській АЕС, звинувативши у цьому нашу державу. Такі дії є неабиякою"фішкою" путінського режиму.

Про це в ефірі національного марафону розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. Він зауважив, що такими діями країна-агресорка також намагається відвернути увагу світової спільноти від своїх воєнних злочинів, передає 24 Канал.

До теми Мета вкрай підступна: навіщо Росія готує провокацію на Курській АЕС

Юсов розповів про ймовірність провокації на російських АЕС

Представник української розвідки зауважив, що інформація про те, що Росія може готували низку провокацій на ядерних об'єктах, вже оприлюднювалася публічно, в тому числі й ГУР МО. Він наголосив, що Кремль, вочевидь, спробує звинуватити у таких діях нашу державу.

Мета – звинуватити Україну, а також мобілізувати додатково внутрішню громадську думку, яка час від часу хитається і відрізняється від російської пропаганди,

– сказав Юсов.

Він також нагадав, що теракти й провокації російської влади проти власного цивільного населення є "фірмовою фішкою" режиму Путіна. Тому дивуватися тут особливо немає чому.

"В умовах, коли саме сьогодні путінський режим є ядерним терористом номер один у світі, звичайно, їм треба пробувати якось відволікати від себе увагу", – сказав він.

Наостанок Юсов зазначив, що провокації на території АЕС з боку путінського режиму – можливі. Тому наразі наша розвідка активно відстежує інформацію щодо ймовірних провокацій на російських ядерних об'єктах.

Росіяни думають про провокацію на Курській АЕС