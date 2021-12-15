На провокації не піддаються: Зеленський, Макрон і Шольц звернулися до Росії

Володимир Зеленський 15 грудня провів переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном. Питання врегулювання ситуації на Донбасі стало пріоритетом розмови.

Переговори відбулися у Брюсселі. Шольц, Макрон та Зеленський закликали Росію відновити конструктивну роботу у межах нормандського формату. Також політики домовилися докласти всіх зусиль для досягнення реального прогресу у стабілізації ситуації на Донбасі.

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Заява Зеленського

Український лідер наголосив, що попри тривалі дипломатичні зусилля російські війська залишаються біля українського кордону.

Очікую, що російські війська та озброєння відведуть від кордонів України якомога швидше,

– заявив Зеленський.

Український лідер подякував Німеччині та Франції за рішучу підтримку України та послідовні зусилля у межах нормандського формату.

Про що домовилися політики

За результатами зустрічі Зеленський, Шольц та Макрон домовилися:

продовжити активну роботу в нормандському форматі;

забезпечити виконання рішень, які ухвалили 4 сторони під час саміту в Парижі 9 грудня 2019 року.

Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану

У Брюсселі Зеленський зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Президент України звернув увагу Алієва на питання визволення бранців Кремля.

Зеленський наголосив, що "питання звільнення громадян України, передусім кримських татар, яких незаконно утримують у Росії, є одним з моїх ключових пріоритетів".

Український лідер наголосив, що буде вдячний Алієву за можливу допомогу в просуванні цього питання.

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