Провокації не пройдуть: з Луганщини вивезли весь хлор через обстріли окупантів

Через обстріли російських загарбників з Луганської області вивезли весь хлор. Працівники водоканалу тепер очищують воду безпечною речовиною.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він наголосив, що російські провокації "не пройдуть".

Читайте на сайті Війна Росії проти України: спростовуємо фейки – відеоляп з рублем і брехня про зброю

Весь хлор вивезли

"Ми сьогодні вивезли весь хлор до Дніпра. На нашому водоканалі воду тепер очищують дорогою, проте абсолютно безпечною речовиною", – заявив Гайдай.

Нагадаємо, вчора, 11 квітня, російські пропагандисти поширили фейк про Україну, аби знизити рівень довіри до держави на міжнародній арені. Зокрема, мовилось про "підрив резервуарів з хлором у Попаснянському районі".

Актуально – "Азов" показав постраждалих від ймовірної хіматаки: дивіться відео



