Данілов оцінив загрозу провокації окупантів "під чужим прапором" у Чорному морі

Після саботування зернової угоди Росія робить усе для того, аби акваторія Чорного моря стала небезпечною для суден. Як українських, так і іноземних. Росіяни планують більше небезпечних провокацій.

Загрозу російських ударів по суднах в Чорному морі не можна недооцінювати. Росія вдається до все жорстокіших методів шантажу. Про це в інтерв'ю для 24 Каналу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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На що може піти Росія в Чорному морі

У британській розвідці заявили, що Росія вивела в Чорне море свій корвет для перехоплення комерційних суден. Водночас напередодні у Держдепі США повідомляли про те, що Росія готує операцію під чужим прапором у Чорному морі.

Вони можуть робити все, що завгодно. Вони здатні. Усе, що в них було за часів правління Путіна, вони ж не гребують нічим. Для них міжнародне право взагалі відсутнє. Це є велика трагедія для світу,

– наголосив Олексій Данілов.

Сьогодні Росія маніпулює бойовиками з ПВК "Вагнером", які перебувають у Білорусі. Країна-терориста не гребує маніпулювати й іншими речами, змушуючи світ йти на поступки.

"Дуже-дуже небезпечна ситуація. Нам треба уважно дивитися, щоби ця межа не була перейдена. Якщо так буде відбуватися, то кожна країна матиме право застосовувати силу для розв'язання міжнародних питань. Тоді про який світ будемо говорити?", – підкреслив секретар РНБО.

Ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео

Ситуація в Чорному морі стає небезпечнішою: що відомо