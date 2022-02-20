Провокують нас на помилки та стягують артилерію до житлових будинків, – Резніков про бойовиків

Міністр оборони України Олексій Резніков наголосив на тому, що російські бойовики на Донбасі намагаються спровокувати наших військових. Однак у них це не виходить.

Міністр оборони також зазначив, що бойовики стягують свою артилерію поміж житлові будинки. Такі дії Олексій Резніков назвав поведінкою злочинців.

Зауважте Наступ не плануємо, але безкарно обстрілювати себе не дозволимо, – Резніков

Російським фейкам ніхто не вірить

Олексій Резніков заявив, що Росія намагається створити фейки про українську армію. Однак цьому, на щастя, ніхто вже не вірить.

Весь потік фейків, які продукує російська пропаганда, не має жодного ефекту. Їм ніхто не вірить. Сьогодні зранку вкинуто чергові порції брехні, нові відео про вигадані події. Нагромадження цих нісенітниць лише переконує усіх, що Україна захищається від підлого агресора, який ладен принести в жертву жінок та дітей, щоб зруйнувати мир,

– заявив Резніков.

Протистояння з Росією та її найманцями міністр оборони назвав "зіткненням цивілізацій". Тому, за його словами, нам потрібно бути готовими до високого тиску з боку країни-агресорки. Однак у Кремля не вийде втілити свої загарбницькі наміри.

Також Резніков розповів, що Україна була готовою до того, що Білорусь та Росія не завершать військові навчання 20 лютого, а продовжать їх. Наша країна заздалегідь вжила всіх необхідних заходів.

Білорусь та Росія продовжують навчання

Росія та Білорусь проводять спільні військові навчання, які б мали завершитися 20 лютого. Саме під приводом самих навчань Кремль стягнув під наші кордони свої війська.

Однак уранці 20 лютого міністр оборони Білорусі Віктор Хренін оголосив про продовження навчань. Причинами він цинічно назвав нібито "стягнення Україною війсь під кордони Росії та Білорусі" та загострення на Донбасі.

Таке рішення ухвалили Путін та Лукашенко. Однак нової дати завершення навчань не повідомили.

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