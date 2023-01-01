Росіяни від цього по великому ходять у відро, – волонтер про проєкт "Чорний ящик"

Фонд "Повернись живим" у 2022 році провів безпрецедентний збір. Проєкт "Чорний ящик", про який майже нічого невідомо зібрав 230 мільйонів гривень і приніс вагомих результатів у знищенні ворога. Через його засекреченість, поки що не можуть розкрити інтригу.

Про це 24 каналу розповів керівник воєнного департаменту фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. За його словами, люди повірили в цей проєкт, попри невідомість, завдяки позитивній репутації фонду.

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Жах для росіян

Андрій Римарук розповів, що завдяки своєму професіоналізму, фонд "Повернись живим" має кришталево чисту репутацію, це і допомогло зібрати необхідну суму.

"Це історія про репутацію. Тому що так, є навіть в деяких інших волонтерських організаціях якесь упереджене відношення, якісь підозри. Завдяки професіоналізму, у нас кришталево чиста репутація, тому люди нам довіряють", – зазначив Римарук.

Андрій Римарук розповів про проєкт "Чорний ящик": дивіться відео

Щодо самого "Чорного ящика", Андрій Римарук розповів, що інформація все ще секретна, але трохи згодом, з дозволу ГУР інформацію все ж привідкриють. Наразі керівник воєнного департаменту розповів, що один "Black box" вже відпрацював весь проєкт, але він буде не один.

Техніки і майна для Росії знищено на десятки і вже сотні мільйонів доларів і це для них дуже відчутна втрата,

– зазначив Римарук.

Попри секретність, у громадськості все ж буде шанс дізнатись подробиці проєкту. За словами Андрія Римарука, після дозволу ГУР говорити про проєкт, фонд "Повернись живим" проведе аукціон в якому розіграє повну візуалізацію роботи "чорного ящика". Переможець буде єдиною людиною в Україні, хто буде знати цю інформацію і за бажаннями зможе її оприлюднити.

Що відомо про "Чорний ящик"