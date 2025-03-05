"Птахи Мадяра" та "К-2": долучитися до п'ятірки найкращих підрозділів БпЛА можна через Дію
- Рекрутинг до Лінії дронів запущено в Дії.
- Лінія дронів має на меті створити killzone, надавати піхоті повітряний супровід та розширити можливості безпілотних підрозділів.
Рекрутинг до Лінії дронів нещодавно запустили в Дії. Це президентська ініціатива, яка об'єднала п'ять найбільш ефективних підрозділів БпЛА — "K-2", "Птахи Мадяра", "Ахіллес", "РАРОГ", "Фенікс". 24 Канал розповідає про неї детальніше.
Лінія дронів має масштабувати найефективніші безпілотні системи Сил оборони. На меті – створити killzone глибиною 10 – 15 кілометрів, де ворог не зможе рухатися без втрат, надавати піхоті постійний повітряний супровід і прикриття, а також виявляти та знищувати цілі ще до того, як вони наблизяться до наших позицій.
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Як долучитися до найкращих дронарів через Дію
За словами Михайла Федорова, п'ятірка підрозділів організована ефективно, там дбають про життя військових.
Лінія дронів – це новий етап інтеграції БпЛА в оборону України. Проєкт посилить піхотні підрозділи завдяки розвідці, ураженню по ворожих цілях та інформуванню про стан справ на полі бою в режимі реального часу. І розширить можливості безпілотних підрозділів.
До Лінії дронів можуть приєднатися військові, цивільні, а також ті, хто пішов у СЗЧ. Можна обрати бажану посаду й підрозділ, орієнтуючись на його результати та командування.
Важливо! Дізнатися більше про Лінію дронів можна тут.
Як працює рекрутинг у Лінію дронів у Дії:
- Зайшовши в Дію, оберіть Сервіси — Лінія дронів. Там можна дізнатися інформацію про підрозділ, його досвід, подивитися статистику уражень.
- Укажіть бажану спеціальність та підрозділ.
- Надішліть заяву.
- Після цього вам зателефонують, призначать співбесіду й допоможуть оформити документи.
Серед доступних напрямів є пілот FPV, розвідувальний коптер, розвідувальне крило, ударне крило, нічний бомбер, наземна група обслуговування, дешифрування та аналітика, інженерія / техніка / ремонт.
За перші дні роботи послуги через Дію надійшли десятки заяв від рекрутів. Найпопулярніша спеціальність — оператор БпЛА DJI Mavic.