Зеленський розповів, як і з ким веде переговори про створення антибалістичної системи "Фрея"

Володимир Зеленський заявив, що український проєкт "Фрея" може стати основою спільної європейської системи антибалістичного захисту. Для цього Україна вже співпрацює з 10 державами та 12 оборонними компаніями.

Відповідну заяву президент України зробив під час наради послів у Києві 3 серпня.

Що сказав Зеленський стосовно переговорів по "Фреї"?

Одним із найгірших наслідків російської війни проти України, а також наслідком іранської тактики є те, що потенційний агресор у світі бачить, якої шкоди життю може завдати балістика. Отже, буде зростати глобальна балістична загроза. І мають зростати всі спроможності антибалістичного захисту. Наша "Фрея" може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. "Фрея" буде швидкою у виробництві та перевіреною війною,

– заявив Зеленський.

За його словами, Україна здатна самостійно виробляти ракету та пускову установку, однак для створення повноцінної антибалістичної системи необхідна співпраця з європейськими країнами та компаніями, які мають радари, сенсори та інші необхідні технології.

Президент повідомив, що наразі вже досягнуто домовленостей у межах антибалістичної коаліції, до якої входять Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Велика Британія, а також 12 компаній-виробників.

"Антибалістична коаліція, проєкт "Фрея" відкриті до приєднання інших учасників, які здатні справді посилити загальноєвропейську безпеку", – наголосив глава держави.

Він також закликав українських дипломатів зробити реалізацію проєкту одним із пріоритетів своєї роботи та активніше вести переговори з міжнародними партнерами щодо спільного виробництва озброєння.

За словами Зеленського, до антибалістичної коаліції можуть долучатися й держави, які не мають власного виробництва відповідних систем, але готові посилювати спроможності проєкту, зокрема постачанням протиракет для комплексів Patriot.

Нагадаємо, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян заявив, що Київ хоче, щоб прототип європейської системи протиракетної оборони Freyja був готовий уже в першій половині 2027 року.