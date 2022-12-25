"Різдвяне світло для надії" знову засяяло у Києві та підсвітило Батьківщину-Мати: дивовижні фото

Один з відомих швейцарських художників вирішив втілити у життя у Києві свій геніальний артпроєкт. Митець вивів фантастичні проєкції у синьо-жовтих кольорах на різні культурні об'єкти столиці, зокрема Батьківщину-Мати та Костел святого Миколая.

Декілька днів тому у серці нашої країни стартувало світлове різдвяне артшоу митця зі Швейцарії Геррі Хофштеттера. У неділю, 25 грудня, стало відомо, що синьо-жовтими барвами після невеличкої павзи знову засяяв цілий ряд об'єктів у Києві.

Читайте також Пушкіна геть: у Харкові нарешті перейменували театр, що був названий на честь російського поета

Світловий різдвяний маршрут столицею

Відомо, що іноземний художник разом зі своєю командою вирішив підсвічувати будівлі за допомогою власного електрогенератора, аби, вочевидь, зекономити якомога більше електроенергії. У Міністерстві культури лаконічно зазначили, що "Київ сяє" та повідомили, що світлові інсталяції на саме Різдво відбудуться на пам'ятнику Батьківщини-Мати та таких будівлях:

Костел святого Миколая;

Центральний залізничний вокзал;

Міністерство культури та інформаційної політики України;

Міністерство закордонних справ України та інші.

Окрім того, глава відомства Олександр Ткаченко у своїх соціальних мережах опублікував фото того, як сяють українські пам'ятники та будівлі завдяки Геррі Хофштеттеру.

Світлове артшоу у Києві від швейцарського митця: дивіться фото зі соцмереж Ткаченка

Однак зауважмо, що перші проєкції з українськими державними символами, абстракціями на різдвяну тематику, вишиванками, соняшниками кияни могли помітити ще 23 грудня на:

Андріївській церкві;

Національному музеї історії України;

Дзвіниці Михайлівського Золотоверхого монастиря;

будівлі Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка;

Дзвіниці Софійського собору.

Дивовижне світлове шоу у столиці від Геррі Хофштеттера: дивіться фото від "Суспільне" та Мінкультури

Проєкт довелось на один день призупинити

Учора, 24 грудня, проєкт "Різдвяне світло для надії" також мав тішити око жителів столиці, однак перфоманс довелось скасувати через обстріл росіянами Херсона. Нагадаємо, що внаслідок атаки на місто загинуло 10 мирних жителів і ще 68 – отримали поранення. Згодом у мережі з'явились кадри наслідків прильотів ворожих ракет.