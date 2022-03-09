Проїхати неможливо: Кириленко наголошує, що росіяни обстрілюють "коридори" до Маріуполя
9 березня 2022 , 19:08Читать новость на русском
Джерело:Донецька ОДА
Маріуполь вже другий тиждень страждає від облоги росіян. Черги з вантажівок з допомогою сягають 3 кілометрів, але окупанти нічого не пропускають.
Росіяни обстрілюють узгоджені маршрути. Про це заявив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.
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Бої ведуть постійно
Із Запоріжжя до Маріуполя відправили вантажівки та автобуси з гуманітарною допомогою. Черга простяглась на 3 кілометри.
Ми проїхали 40 кілометрів. Зупиняємось, ведеться бій,
– наголосив Кириленко.
Він додав, що росіяни без краплі людяності відкривають вогонь по узгоджених маршрутах.
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