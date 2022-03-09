Проїхати неможливо: Кириленко наголошує, що росіяни обстрілюють "коридори" до Маріуполя

9 березня 2022 , 19:08
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Джерело:

Донецька ОДА

Маріуполь вже другий тиждень страждає від облоги росіян. Черги з вантажівок з допомогою сягають 3 кілометрів, але окупанти нічого не пропускають.

Росіяни обстрілюють узгоджені маршрути. Про це заявив глава Донецької ОДА Павло Кириленко.

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Бої ведуть постійно

Із Запоріжжя до Маріуполя відправили вантажівки та автобуси з гуманітарною допомогою. Черга простяглась на 3 кілометри.

Ми проїхали 40 кілометрів. Зупиняємось, ведеться бій,
– наголосив Кириленко.

Він додав, що росіяни без краплі людяності відкривають вогонь по узгоджених маршрутах. 


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Автор: Ольга Музика