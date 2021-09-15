Проїзд у громадському транспорті подорожчав на 25%: у яких містах найбільше
15 вересня 2021 , 09:55Читать новость на русском
Джерело:Держстат
Ціни на проїзд в громадському транспорті за останні 8 місяців зросли у середньому на 24,7%. Вартість квитка подорожчала з 5,5 гривні до 6,9 гривні.
Вартість проїзду у громадському транспорті подорожчала на різну суму. Все залежить від конкретного міста.
Читайте також Щоб уникнути заторів: у Києві запровадили інтелектуальну транспортну систему
Найвища вартість проїзду у громадському транспорті
- в Івано-Франківській області: квиток подорожчав на 66,7% – з 6 до 10 гривень;
- у Львівській області: квиток подорожчав на 42,9% – з 7 до 10 гривень.
- у Донецькій області: подорожчання на 39,5% – до 9,5 гривень;
- у Вінницькій області: подорожчання на 85,6% – до 8,0 гривень.
До слова, у Києві вартість залишилася на рівні 8 гривень.
Найнижча вартість проїзду
- у Волинській, Сумській областях – 4 гривні;
- Херсонській області – 3,1 гривні.
Здорожчання приїзду у громадському транспорті в Одесі
В Одесі вже 15 вересня підвищать вартість проїзду в маршрутках. Тепер одна поїздка там коштуватиме 10 гривень. Однак перевізники все одно незадоволені. Мовляв, щоб покрити витрати, вартість має бути більшою. Вони заявляють, що оптимальним був би тариф у 14 – 15 гривень.