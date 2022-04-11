Пройшли Донбас та Сирію, але лягли під Києвом: залишки елітних підрозділів Росії доїдають собаки

Російська армія відступила від Києва та агломерації ще на початку квітня, але при цьому загарбники залишили тисячі трупів своїх же військових. Окупанти вирішили, що вивезення викрадених речей українців є більш пріоритетними, аніж доставка залишків загиблих родичам.

За даними джерел 24 каналу у розвідці, яскраво демонструє таке ставлення до своїх товарищів по службі та підлеглих будь-яка прогулянка по Бучі, Гостомелю, Ірпеню та іншим містам, де базувалися нелюди. Втім, наразі цивільним відвідувати свої домівки вкрай небезпечно, тому звільнені райони Київщини фактично залишаються територією, де панують здебільшого військові.

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Правоохоронці документують військові злочини, які вчинили загарбники, сапери розміновують та знешкоджують небезпечні предмети, а бійці ЗСУ та ТРО ховають тіла росіян. Їх залишилося дуже й дуже багато.

Їхали "крошити укропів", але потрапили у пекло

Однією з бригад, яку путінські військові злочинці перекинули під Київ, була 21-ша окрема мотострілецька. Її ще називають Омсько-Новобугською.

Базується цей підрозділ у селі Тоцьке Оренбурзької області. Саме там, де у 1954-му році під керівництвом Жукова здійснювалися випробування ядерної зброї. Однак, судячи з усього, російські військові не знають не тільки історію світу, але й свою власну. Тому вони без якихось питань до керівництва каталися на танках Зоною відчуження.

21 бригада вважається у Росії елітною, оскільки її бойовики брали участь у війні в Придністров'ї, Південній Осетії, Абхазії, Чечні, Сирії, у Криму та на Донбасі.

Фактично бійці 21 бригади були одними з найбоєготовніших разом з підрозділами десантників та спецпризначенців.

У 2014-му році російські нелюди з 21 ОМСБр брали безпосередню участь у розстрілі зеленого коридору під Іловайськом.

То ж, як кажуть розвідники, контрактники та срочники не просто їхали в Україну виконувати наказ, а робили це із задоволенням, оскільки хотіли "крошити укропів".

Втім, на Київщині для 21 бригади не сталося як гадалося. Тактика маневреної війни від Генштабу зупинила загарбників на Київщині, а передові підрозділи, до яких входили військові Омсько-Новобугської, зазнали втрат у перші ж дні боїв. Після цього командування, судячи з усього, відкотило "елітні" війська за кілька кілометрів від безпосередньої лінії зіткнення.

Тікали, залишивши документи, поранених та загиблих

Після провалу першого наступу батальйонно-тактичні групи почали безсовісно мародерити, але тіла перших загиблих залишили десь у лісах та дорогах. "Забували" росіяни й своїх поранених. Фактично кожен з "еліти" ЗС Росії переймався лише власною долею. Деякі офіцери банально дезертували та керували своїми військами з району ЧАЕС або взагалі з Білорусі. Представники нижньої ланки загарбницьких військ жили у квартирах та приватних будинках українців, пиячили, ґвалтували та вбивали.

Коли ж настав час тікати з Київщини, росіяни знову зазнали неабияких втрат та знову не забирали своїх. Вони залишали документи та, подекуди, зброю, рятуючи власні шкури та все, що намародерили.

Дивіться фото документів, які залишили російські військові з 21 бригади на Київщині / Фото джерел 24 каналу:

Деякі тіла були заміновані

У лісах під Києвом російські загарбники залишили безліч своїх "двохсотих". Їх тіла, документи та особисті речі вже другий тиждень збирають бійці ТРО та військові. Деякі залишки нелюди замінували. Від цього страждають собаки, які доїдають рештки російських солдат.

Які саме втрати понесли 21 бригада під Києвом, достеменно невідомо. За попередніми даними, після виведення підрозділу за межі України його було визнано умовно боєздатним. При цьому, цілком ймовірно, генерали занизили дані про втрати перед вищим командуванням, а насправді цифра знищеної у ході боїв техніки та ліквідованих росіян перевищує 40% від кількості, яку перекидали 24 лютого.

Дивіться фото особистих речей та документів вбитих під Києвом російських військових / Фото джерел 24 каналу: