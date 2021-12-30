Пройшли крізь пекло боїв: як НАТО допомагає ставити на ноги українських бійців

Розбудова якісної системи допомоги пораненим військовим є дуже важливим кроком у реформуванні Збройних сил. Сформувати таку систему від 2014 року Україні допомагає НАТО.

На саміті у Вельсі союзники Альянсу вирішили підтримати нашу державу. Зокрема, у царині медичної допомоги та реабілітації військовослужбовців.

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Трастовий фонд, створений з цією метою, очолила Болгарія. Відтоді завдяки підтримці НАТО українські реабілітаційні центри мають сучасне обладнання для відновлення бійців.

Інженери створюють спеціальні протези, на яких військові займаються спортом і таким чином повертаються до активного життя. Ба більше, вони представляють нашу державу на міжнародних змаганнях.

Як відновлюються українські бійці

Ветеран 25 повітряно-десантної бригади Сергій Калитюк у червні 2014 року зазнав складних поранень у бою під Ямполем. Армійці за наказом мали зачистити місто, але на підході до нього потрапили у засідку. 5 куль, які влучили у ветерана під час евакуації пораненого побратима, прикували його до крісла.

Через це Сергія евакуювали до шпиталю. Після цього він мусив пройти складне лікування та тривалу реабілітацію. Відродитися ветеран зміг лише через спорт.

Я подивився, що вмію це робити. Були навички ще до поранення і захотів спробувати свої сили,

– розповів Сергій Калитюк.

Ветеран вирішив спробувати себе у стрільбі з луку. Зараз він є одним з учасників "Ігор нескорених". Місце у збірній чоловік виборов завдяки власній наполегливості. Тепер він постійно тренується, щоб покращувати результати.



Сергій Калитюк у 2014 році зазнав складних поранень / Фото 24 каналу

"Я вирішив почати з чогось, просто з якихось рухів вперед, бо не хотів сидіти дома й нічого не робити. Для мене спорт – це життя", – розповів ветеран.

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Юлія Паєвська також відточує свої навчички. З початком військових дій на Сході України вона добровільно вирушила медиком на фронт. Не маючи відповідної освіти, усі навички опановувала самотужки, а потім навчала інших і рятувала поранених з поля бою.

Є підрозділ "Ангели Тайри". Мій позивний – Тайра. Ми займаємося евакуацією поранених бійців і цивільного населення з лінії зіткнення,

– розповіла Юлія Паєвська.

До складу збірної "Ігор нескорених" Юлія потрапила з другої спроби. У спорт вона прийшла з травмованими суглобами.

Що відомо про "Ігри нескорених"

В усіх учасників "Ігор нескорених" кожний день розписаний до хвилини. Вони тренують витривалість, підкачують м'язи і готуються до випробувань. Їх усіх об'єднали військові дії, поранення та травми. Натомість спорт допоміг знову повернутися до життя.

"Ігри нескорених" вперше провели у Лондоні у 2014 році за ініціативи герцога Сассекського – британського принца Гаррі. За рік до того він відвідав змагання під назвою "Ігри воїнів".



"Ігри нескорених" вперше провели за ініціативи принца Гаррі / Фото Getty Images

Тоді він на власні очі побачив, як спорт допомагає реабілітації поранених, травмованих або хворих військовослужбовців та ветеранів.

Принц Гаррі, побувавши на подібних змаганнях у США Warrior Games, надихнувся цією ідеєю. Повернувшись до Лондона, заснував власні змагання для ветеранів, які зазнали порань під час бойових дій,

– розповів заступник міністра у справах ветеранів Ігор Безкаравайний.

У перших змаганнях взяли участь 400 колишніх солдатів з 13 країн. Українська команда до змагань долучилася у 2017 році й одразу виборола 14 медалей:

8 золотих;

3 срібні;

3 бронзові.

У загальному заліку Україна посіла 2 місце, пропустивши вперед лише збірну ветеранів Канади.

Колишній військовий, а зараз – заступник міністра у справах ветеранів Ігор Безкаравайний також брав участь в "Іграх нескорених". У 2015 році чоловік зазнав поранення, підірвавшись на протитанковій міні. Однак завдяки спорту він зміг повернутися до активного життя.

Після досить швидкого відновлення я почав займатися спортом, мені сподобалося. Через певний час в Україну зайшли "Ігри нескорених". Ігор Безкаравайний Заступник міністра у справах ветеранів

Хто підтримує участь у змаганнях

Участь українських бійців в "Іграх нескорених" від 2017-го року підтримує Агенція НАТО з підтримки та постачання. Цей орган надає послуги та логістичну підтримку арміям держав-союзниць. Також з 2006 року він реалізовує частину трастових фондів Альянсу на підтримку України.

У 2014 році на Саміті НАТО у Вельсі союзники схвалили додаткову підтримку Києву. Тоді створили 5 трастових фондів. 2 з них доручили саме Агенції з підтримки і постачання щодо логістики і стандартизації та з медичної реабілітації.

"Ми отримали підтримку саме в той час, коли нам було найважче", – розповів заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

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У грудні 2020 року через трастовий фонд Альянсу українська збірна отримала спеціальний мікроавтобус, оснащений спеціальним підйомником для інвалідного візка. Одночасно він може перевозити 10 членів команди та 2 учасників збірної.

Як бійцям допомагають відновлюватися

Досвід країн НАТО доводить, що заняття спортом важливі не лише для фізичної, а й для психологічної реабілітації. Після повернення додому бійці ще довго подумки живуть в окопах. Водночас тренування з побратимами допомагають швидше адаптуватися і самореалізуватися у мирному житті.

Учасник бойових дій систематично працює з адаптивними видами спорту, покращує свій фізичний, психологічний стан через роботу з психологами і в команді отримує підтримку,

– заявила координаторка "Ігор нескорених" Оксана Горбач.

У 2016 році у межах Трастового фонду НАТО започаткували програму активної реабілітації "Повернення до життя". У 17 табірних зборах протягом 2 років взяли участь майже 170 поранених українських бійців.

Фахівці з реабілітації, тренери з паралімпійської підготовки та психологи допомагали військовим відновитися й адаптуватися у мирному житті.

"Коли учасник бойових дій повертається з війни, він відчуває себе відірваним. Його наче забрали з тієї родини, яка сформувалася на передовій і привезли в суспільне місце. Тут немає для нього підтримки, він не відчуває, що є частиною цього суспільства", – заявила Оксана Горбач.

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Агенція НАТО з підтримки та постачання одразу зосередилася на безпосередній медичній допомозі українським військовослужбовцям. Зокрема, надавши швидкий доступ до фізичної та психологічної реабілітації.

"Ми вдячні за те, що реалізовується такий підхід, який дає можливість нам соціалізувати або повернути, інтегрувати назад в суспільство тих людей, які постраждали від військових дій, від агресії, від того, що втратили здоров'я або певну функціональність свого організму", – заявив Віталій Музиченко.

Ветерани отримали найсучасніші протези

У вересні 2018 року у Харкові відбулися перші змагання для ветеранів, які отримали найсучасніші спортивні протези вітчизняного виробництва. Це також стало можливим завдяки підтримці НАТО.

Трастовий фонд Альянсу уможливив відкриття 2-річної освітньої програми для протезистів-технологів у Харкові. Свій досвід фахівці з країн Альянсу передали українським колегам. Закінчивши курс, вони змогли отримати дипломи міжнародного зразка.

У нас було таке наполегливе прохання і бажання, щоб це була імплементація їхніх знань, найкращих стандартів – в українську практику. Антоніна Салєєва Директорка Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності

Відтоді науково-дослідний інститут визначив пріоритетом своєї діяльності саме реабілітацію поранених військовослужбовців. Спортивні протези повинні ідеально підходити та бути маневреними, щоб ветерани мали змогу безперешкодно бігати та виконувати складні фізичні вправи.

Зараз харківський науково-дослідний інститут має усі необхідні сучасні технології, аби забезпечувати ветеранів якісними протезами.

Якщо раніше була потреба закуповувати такі засоби за кордоном, то тепер українські фахівці виробляють штучні кінцівки найкращого ґатунку самотужки, відповідно до найвищих міжнародних стандартів.

Нам не треба кудись зараз відправляти пацієнта, якщо трапляються негаразди чи проблемні ситуації. Ми все це можемо владнати,

– заявила Антоніна Салєєва.

Зважаючи на це, травмовані бійці можуть розраховувати на висококваліфіковану допомогу. Зараз українські фахівці не лише виготовляють протези, а й передають цінні навички колегам-початківцям.

"Ми зрозуміли, що їхні знання дійсно настільки добре працюють на місцях. Вони вже зараз – це консультанти і практичні тренери. Вони вже майстри, які можуть давати кваліфіковані, фахові, перші, фундаментальні уроки", – зазначила Антоніна Салєєва.

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Крім того, в межах Трастового фонду українські бійців мають можливість отримати лікування та реабілітацію у медичних закладах держав НАТО. Усе через те, що країни Альянсу мають досвід реалізації різноманітних програм для тих, чиє життя змінилося після бойових дій, миротворчих місій або ж антитерористичних операції.

Усі витрати за лікування та транспортування українських захисників беруть на себе союзники НАТО.

Більше ніж 5 000 наших бійців пройшли реабілітацію в країнах Європи, зокрема це Болгарія, як головна країна, надавала такі послуги,

– розповів зіступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко.

Трастовий фонд НАТО також фінансує й організовує тренування, експертні конференції та семінари психологів, які працюють з українськими військовими – пораненими під час бойових дій. Українські фахівці кажуть, що допомога, яку надає Альянс, є безцінною.

Це підтримка. Це можливість популяризації наших хлопців і дівчат на всю територію земної кулі. Це досвід, який вони нам передають, зокрема в адаптації та інших напрямках. Це навіть матеріально-технічна допомога, яку вони надають. Тарас Чмут Директор фонду "Повернись живим"

НАТО допомагає покращувати медобслуговування

Північноатлантичний альянс допомагає покращити медичне обслуговування військовослужбовців відповідно до міжнародних стандартів. Трастовий фонд НАТО також постачає сучасне обладнання до реабілітаційних центрів.

Крім того, для українських лікарів колеги з Альянсу проводять семінари й навчання. Програма навчання дуже насичена – від лекцій онлайн до практичних занять. Передбачено й стажування у закладах країн НАТО.

"Наші колеги у 2019 році 2 тижні стажувалися, практикувалися в реабілітаційних центрах Литви", – розповів завідувач кафедри Національного університету охорони здоров'я імені Шупика Олександр Владіміров.

Україна тісно співпрацює з державами НАТО.

Литва однією з перших прийшла на допомогу в реабілітації українських військових. Зараз тамтешні фахівці активно діляться своїми знаннями.

За їхніми словами, під час реабілітації травмованих бійців важливий комплексний підхід. З пацієнтами працює ціла команда професіоналів. Зокреам, зізичні терапевти, медсестри, логопеди та психологи допомагають ставити їх на ноги.

Це мультидисциплінарна, мультипрофесійна команда фахівців: і реабілітаційні медичні сестри, і соціальні працівники, і психологи, і ортезисти, протезисти. Це команда, яка займається реабілітацією,

– розповів Олександр Владіміров.

Щоб зробити процес реабілітації військових систематичним та відповідним до міжнародних стандартів, Україна тісно співпрацює з державами НАТО.

У межах проєкту Трастового фонду НАТО з фізичної реабілітації і протезування поранених військовослужбовців, НАТО допомагає Україні удосконалювати стандарти якості та забезпечувати довгострокову сталість послуг медичної реабілітації для військовослужбовців, які зазнали поранення. Світлана Фоміна Директорка Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Донбас"

Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "Донбас" відкрили у Краматорську ще у 2007 році. Зараз там приймають людей з усіх куточків України. Фізіотерапевти, психологи й реабілітологи працюють не лише з дорослими, а й з дітьми.

Всередині реабілітаційного центру – спортзал, масажні кабінети, дитячі майданчики для психологічної терапії. Також він оснащений сучасними тренажерами й обладнанням.

НАТО охоче ділиться досвідом з Україною

Країни НАТО мають успішний досвід реабілітації ветеранів військових дій і своїм досвідом охоче діляться з українськими фахівцями. Альянс не лише консультує, а й насамперед надає практичну підтримку й дедалі розширює допомогу.

У планах на майбутнє – реалізація нових ініціатив: від закупівлі медичного обладнання для центрів реабілітації до професійної підготовки та обміну досвідом медичного персоналу.

Однак головне те, що завдяки підтримці НАТО Україна має змогу вдосконалювати стандарти та якість медичної реабілітації для захисників.