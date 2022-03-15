Проживання у Литві: інструкція для переселенців, які змушені втікати від війни

Литовська організація Stiprūskartu створила сайт для координації допомоги людям, які змушені втікати від війни. Мова йде про жінок та матерів із дітьми.

Ресурс Stiprūskartu (СильнішіРазом) допомагає жінкам та дітям України знайти притулок у Литві на час війни.

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Сьогодні багато українців виїжджають за кордон та живуть там у волонтерських центрах. Але завдяки ресурсу Stiprūskartu вони мають змогу поселитись в Литві у квартирах та продовжити нормальне життя з дітьми.

На сайті кожен литовець може запропонувати свою допомогу та житло, а українець – скоординуватися через ресурс, щоб отримати цю допомогу.

Що потрібно зробити: інструкція для українців

Заповнити форму на сайті sylnirazom.lt, в якій вказати особисту інформацію та зазначити, яку саме допомогу потребуєте. До прикладу, житло чи допомогу з транспортом, щоб добратись від кордону тощо.

Після прибуття на територію Литви необхідно прибути до реєстраційного центру (вул. Прамонєс 1Б, Алітус). Після цього українцям видають дозвіл на тимчасове проживання в Литві терміном на 1 рік.

Центр надає допомогу з житлом, пересуванням, а також гуманітарну та продовольчу допомогу.

Сайт створено з ініціативи загону Pelėdos Спілки литовських стрільців.