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"Прозорий" липень: 20 мільярдів на будівництво й ремонт та інші цікавинки закупівель

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Публічні закупівлі у липні
Публічні закупівлі у липні / 24 канал

У липні в Україні відбулося майже 23 тисячі тендерів. Держзамовники закупили товарів, послуг та робіт на понад 32,8 мільярда гривень, при цьому заощадили більше 2,8 мільярда бюджетних коштів.

Журналісти сайту 24 спільно зі спеціалістами системи ProZorro продовжують з'ясовувати, хто найбільше заробив на тендерах, на яку закупівлю прийшла рекордна кількість учасників, та що найчастіше купували.

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Що купують держзамовники

У липні п'ятірка найпопулярніших категорій в закупівлях виглядає так: будівельні роботи та ремонт (3 171 підписаних договорів), медичне обладнання та фармацевтична продукція (2 434 договори), офісна та комп’ютерна техніка (1 781 договорів), меблі (1 716 договорів), продукти харчування, напої, тютюн (1 671 договорів).

За сумою договорів найбільше держзамовники витратили на будівництво та ремонт, закупівлю палива та нафтопродуктів, транспортного обладнання та послуг у сфері нафтової промисловості.

Найдорожчі закупівлі
На будівельні роботи у липні витратилися найбільше

Мільярдні закупівлі

Найдорожчий тендер в липні провела Служба автомобільних доріг Харківської області. На ремонт дороги Київ-Харків-Довжанський з бюджету спрямують майже 1,7 млрд гривень. Майже наполовину менше – 723 млн гривень витратить "Укргазвидобування" на буріння свердловин. В Дніпрі за 311 млн гривень ТОВ "Маст-Буд" займеться капремонтом автомобільного моста. А в Полтавській області ТОВ "Доломіт-Буд" завершить будівництво ІІІ черги протитуберкульозного диспансеру, на що з бюджету витратять 308 млн гривень. Майже на таку ж суму – 306 млн гривень – закупить палива "Київводоканал".

Найбільші закупівлі липня
На ремонти доріг тратять чимало

Рекордна конкуренція

За весь час існування системи найбільша конкуренція у тендері становила 24 учасники. В липні майже наблизилися до цього показника. У тендері на закупівлю фарб для проведення ремонту в будівлях Служби безпеки України взяли участь аж 19 постачальників. Зі 111 тисяч гривень, які планували витратити на закупівлю фарб, ціна у ході аукціону знизилася до 53,5 тисяч гривень. Завдяки відкритим торгам маємо понад 50% економії бюджетних коштів.

Найбільше учасників
"Пофарбувати" СБУ було багато охочих

Економія місяця

Титул найбільш ощадливого замовника за результатами липня можна присудити "Укргазвидобуванню" – більше 1 млрд гривень економії бюджетних коштів. На другому місці за ощадливістю – Центр інвестицій Житомирської міської ради, якому вдалося зекономити на тендерах 166 млн гривень. Трійку лідерів замикає "Київводоканал" з показником у 102 млн гривень економії. В п'ятірку ощадливих замовників також потрапили "Нафтогаз" та філія "Центр забезпечення виробництва" ПАТ "Українська залізниця".

Найекономніші
Серед найекономніших лідирує "Укргазвидобування"

Найуспішніші постачальники

Серед бізнесу лідером рейтингу за кількістю переможних пропозицій є ТОВ "Епіцентр К" – 222 підписані договори на понад 14 млн гривень. ТОВ "БАДМ-Б" зі 194 підписаними договорами на понад 46 млн гривень займає другу сходинку рейтингу. На третьому місці за кількістю договорів – ТОВ "Український папір", а за сумою – ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ". ТОВ "БРАЗЕР ГРУП" з 113 підписаними договорами на загальну суму 1,6 млн гривень замикає п'ятірку найуспішніших постачальників липня.

Успішні постачальники
Найуспішніший постачальник липня заробив на тендерах майже 15 мільйонів гривень

Огляд ринку закупівель виходить щомісяця. Попередні випуски ви можете знайти на нашому сайті за тегом ProZorro.

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Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України Публікації Статті ProZorro Бюджет Інфографіка
Джерело: 24 канал
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