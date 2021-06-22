Його пручання дорого коштували, він втрачає гроші, – Лещенко про Фірташа

Проти олігарха Дмитра Фірташа Рада нацбезпеки й оборони України ввела персональні санкції. Він має проблеми і в нашій державі, і в США.

Попри це, олігарх продовжує зберігати свій вплив. Про це в ефірі заявив колишній народний депутат і журналіст Сергій Лещенко.

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За його словами, Федеральне бюро розслідувань провело проти Фірташа масштабне розслідування. Його звинуватили у створенні злочинної організації, відмиванні грошей та хабарництві.

Ці 7 років його пручання дуже дорого коштували. Він втрачає гроші, втрачає активи,

– зазначив Лещенко.

"Тому хотілося, щоб ці санкції призвели до перегляду його суттєвого бізнес-впливу на процеси в Україні і на життя громадян", – додав журналіст.

Про які обмеження мовиться

Проти Фірташа ввели максимальний пакет санкцій. "Це те саме, що і в Медведчука (Віктора – 24 канал). Це відмова банків обслуговувати його тощо", – розповів Лещенко.

Він відзначив, що обмеження більше стосується Фірташа як фізичної особи. "Але я думаю, що "коло токсичності" розширюватиметься. Тобто люди, які хочуть мати якісь справи з Фірташем, вони мільйон разів тепер подумають, чи варто "влазити в цю петлю", – відзначив журналіст.

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Фірташ заперечує звинувачення РНБО

Сам Фірташ категорично заперечує всі звинувачення РНБО. Про це мовиться у заяві його адвоката Ленні Девіса, яку поширила американська фірма Davis Goldberg & Galper PLLC.

Згідно з заявою, олігарх не отримав попередження і не мав можливості оскаржити звинувачення в Раді безпеки. "Оскільки його не поставили до відома щодо рішення РНБО, ми утримаємося від коментарів, за винятком того, що заявимо, що Фірташ категорично заперечує звинувачення, які, на його думку, неправильні", – мовиться в документі.

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