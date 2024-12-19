У Путіна на пресконференції запитували те, що цікавить росіян: він показово ігнорував це

Путін провів традиційну пряму лінію наприкінці року. Окрім журналістів, запитати щось у російського диктатора могли нібито й прості росіяни у чаті, однак ні на які їх запитання Путін не відповів.

На пресконференції Путіна був спеціальний екран, де можна поставити своє питання. Найяскравіші приклади дійсно важливих та відверто дивних запитань Путіну зібрав 24 Канал.

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Що росіяни запитували у Путіна на пресконференції

Особливістю прямої лінії Путіна є те, що росіяни можуть запитувати щось у свого лідера у чаті, що виводиться на екран у студії. Це далеко не означає, що Путін буде на них відповідати.

Часто росіяни на тлі геополітичних амбіцій "сверхдержави" питали про дійсно важливі для них питання, на кшталт: іпотеки, квоти, пенсії, кредити.

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Були й жартівливі питання та повідомлення, можна припустити, що модерація інколи пропускала їх, бо не встигала фільтрувати. Росіяни, зокрема, писали й повідомлення із закликами продовжити застосування ракети "Орешник" або вдарити по Києву.

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За повідомленням російського опозиційного медіа "Медуза", у Путіна статистично частіше за все питали про: житлові питання, медичне обслуговування, транспорт та стан доріг, фінансові питання, зниклих військових, пенсії та газифікацію.

Російські ЗМІ повідомляють, що Путіну надіслали понад 2,2 мільйона питань. Однак на них він не відповідав.