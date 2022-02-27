Пряме влучання в резервуар із паливом, – в ОДА доповіли про ситуацію на нафтобазі у Василькові

Росіяни не припиняють бойових дій біля Києва. Вночі 27 лютого через ворожі обстріли снаряд влучив у нафтобазу під Васильковом.

Після цього виникла пожежа, а почати її долати рятувальники не можуть – все через ті ж обстріли. Про це розповів голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

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Пожежа на нафтобазі під Васильковом: є загроза екологічної катастрофи

Ось що про поточну ситуацію з пожежею на нафтобазі розповів Кулеба:

Бій за аеропорт під Васильковом триває.

Росіяни завдали удару ракетами по нафтобазі в селі Крячки.

Спалахнула велика пожежа, яку видно навіть із Києва.

Рятувальники не можуть навіть почати гасити – через постійні обстріли.

Тож поки вдалося тільки перекрити постачання газу.

Спалахнула нафтобаза мережі КЛО.

Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа. Робимо все можливе, аби не допустити цього!

– повідомив голова ОДА.

Водночас у ДСНС повідомили, що загрози розливу пального нема, люди поки в безпеці. А проте вітер дійсно може принести небезпечні продукти горіння до густонаселених районів.

Відео вибуху на нафтобазі під Васильковом:

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