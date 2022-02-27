Пряме влучання в резервуар із паливом, – в ОДА доповіли про ситуацію на нафтобазі у Василькові

27 лютого 2022 , 04:10
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Олексія Кулеби

Росіяни не припиняють бойових дій біля Києва. Вночі 27 лютого через ворожі обстріли снаряд влучив у нафтобазу під Васильковом.

Після цього виникла пожежа, а почати її долати рятувальники не можуть – все через ті ж обстріли. Про це розповів голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

Важлива інформація Ворог спричиняє техногенні катастрофи: що робити людям у разі аварій на хімічних об'єктах

Пожежа на нафтобазі під Васильковом: є загроза екологічної катастрофи

Ось що про поточну ситуацію з пожежею на нафтобазі розповів Кулеба:

  • Бій за аеропорт під Васильковом триває.
  • Росіяни завдали удару ракетами по нафтобазі в селі Крячки. 
  • Спалахнула велика пожежа, яку видно навіть із Києва.
  • Рятувальники не можуть навіть почати гасити – через постійні обстріли.
  • Тож поки вдалося тільки перекрити постачання газу.
  • Спалахнула нафтобаза мережі КЛО.

Маємо пряме влучення в один із 10 резервуарів з паливом. Вогонь може перекинутися й на інші. У такому випадку нам загрожує неминуча екологічна катастрофа. Робимо все можливе, аби не допустити цього!
– повідомив голова ОДА.

Важливо!  Водночас у ДСНС повідомили, що загрози розливу пального нема, люди поки в безпеці. А проте вітер дійсно може принести небезпечні продукти горіння до густонаселених районів.

Відео вибуху на нафтобазі під Васильковом:

Підписуйтеся на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини. 

Автор: Олесь Друкач