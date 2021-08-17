Прямої загрози життю немає, – Кулеба закликав не поширювати фейки про українців в Афганістані

МЗС України працює над тим, аби евакуювати з Афганістану усіх українців, які цього просять. До того ж наша держава допомагатиме іноземцям, які опинилися у біді.

Глава МЗС Дмитро Кулеба відзначив: Україні вже вдалося те, чого не змогли зробити інші. Йдеться про успішну евакуацію заповненого борту 16 серпня – у день, коли в аеропорту творився хаос.

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"Інформація про кинутих українців – брехня"

Водночас глава міністерства зовнішніх справ закликав українців та ЗМІ не поширювати фейків про ситуацію в Афганістані. Йдеться про те, що Україна начебто кинула своїх. Дмитро Кулеба назвав це брехнею і заявив, що Україна контактує зі своїми громадянами.

З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв'язку. Знаємо хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян наразі немає,

– написав Кулеба.

На противагу він зазначив, що світ захоплюється вчинком України, яка забрала на свій борт іноземців. Він навів приклади заголовків закордонних ЗМІ, які розповіли про евакуацію своїх громадян.



Заголовки іноземних ЗМІ про евакуацію Україною іноземців / Колаж з фейсбуку Кулеби

Він зіронізував, що у такому контексті показовим є коментар з Росії: мовляв, поки "їхні цілуються з талібами, Україна справою займається".

Іноземців заберемо, але українці – пріоритет

Як розповів глава МЗС, є кілька конкретних сценаріїв повернення українців, які вже втілюються в життя. Україна обов'язково забере тих, хто попросить про евакуацію. Це стосується і іноземців, хоча вони – другі у списку.

Держава працює щогодини над тим, щоб допомогти нашим громадянам. Допоможемо й іноземцям, але громадяни України – абсолютний пріоритет, тому що ми своїх не кидаємо,

– ствердив Кулеба.

Евакуація українців з Афганістану: головне

У ніч на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану 80 людей. Українців із них на борту було 8, інші пасажири – нідерландці, хорвати, афганці, білорус.

Про те, що на вільні місця в літаку братимуть іноземців, йшлося від початку оголошення евакуації.

Станом на 17 серпня 120 українців та членів їхніх родин заявили, що хочуть вибратися з захопленого талібами Афганістану. Це українці афганського походження та люди, які працюють за приватними контрактами.

Однак літак і досі не може вилетіти, адже ситуація – неконтрольована.

Повний текст публікації Дмитра Кулеби

"Аплодуємо Україні", "Україна демонструє лідерство", "Україна приходить на допомогу", "Рішучий, проактивний крок України", "Ось так діють наші сусіди українці

З такими коментарями іноземні журналісти та дипломати зустріли новину про те, що Україна змогла в найважчу в Кабулі ніч з неділі на понеділок евакуювати літак людей, своїх та іноземців, з пекла кабульського аеропорту в час, коли майже ніхто не міг звідти вирватися.

Наприклад, у Нідерландах про порятунок Україною їхніх громадян написали всі основні ЗМІ. Білоруські незалежні медіа та журналісти називають Україну "справжнім другом білоруського народу" за порятунок білоруського громадянина. Коментатори з Польщі, Іспанії, Великої Британії ставлять Україну у приклад. Показовий був коментар з РФ: "Пока наше посольство с талибами целуется, эти делом занимаются"

Україна в ніч на неділю зробила те, чого не змогла зробити майже жодна інша держава. Ми забрали усіх громадян України, які змогли дістатися аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису. Однак роботи там – непочатий край.

Останні дані: 153 українців зв'язалися з дипломатами та попросили допомоги в поверненні додому. Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз – це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту.

Інформація в соцмережах і окремих ЗМІ про кинутих напризволяще державою українців – брехня. З усіма, хто дає про себе знати, ми на постійному зв’язку. Знаємо хто де знаходиться, знаємо, що прямої загрози життю громадян наразі немає.

Я розумію, що емоції зашкалюють, хтось навмисно нагнітає, комусь страшно, хтось намагається показати, що знає рішення для усіх проблем, а його не чують. Держава працює щогодини над тим, щоб допомогти нашим громадянам. Допоможемо й іноземцям, але громадяни України – абсолютний пріоритет, тому що ми своїх не кидаємо. Є кілька конкретних сценаріїв повернення, які нині втілюються в життя. З безпекових міркувань не можу розповідати подробиці, але працюємо, щоб все вдалося. Коли ваша держава робить щось гарне, не соромтеся пишатися нею, як не соромляться це робити іноземці.