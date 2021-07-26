Прямував з Мінська в Анталію: пасажирський літак подавав сигнал лиха

26 липня 2021 , 11:24
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Джерело:

Интерфакс

Літак "Белавії", який 26 липня виконував рейс з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. Спершу лайнер мав здійснити екстрену посадку у Воронежі, однак згодом різко змінив напрям.

Згодом стало відомо, що лайнер "Белавії" летить до Москви. Він мав зайти на посадку у "Домодєдово".

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На борту перебували понад 180 пасажирів та 7 членів екіпажу. Приблизно об 11:50 (за київським часом) літак приземлився у "Домодєдово"

Причини екстреної посадки

  • Коли у літаку спрацював датчик несправності, лайнер терміново змінив напрямок у бік Москви. 
  • Замість звичної висоти (10000 метрів), літак спустився до рівня 2500 метрів. 
  • Швидкість лайнера також суттєво сповільнилася: від 800 кілометрів за годину до 450 – 540 кілометрів за годину.
  • За даними ЗМІ, причиною екстреної посади стало критичне перегрівання палива у двигуні. 
  • Водночас інші джерела повідомили, що у літака відмовив один з двигунів
Зауважте!
Ще у травні 2021 року країни ЄС заборонили літакам "Белавії" літати на територію своїх країн. Причиною стало затримання засновника білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Аналогічне рішення ухвалила також низка інших держав світу. 
Автор: Мар'яна Бекало