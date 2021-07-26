Прямував з Мінська в Анталію: пасажирський літак подавав сигнал лиха
26 липня 2021 , 11:24Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
Літак "Белавії", який 26 липня виконував рейс з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха. Спершу лайнер мав здійснити екстрену посадку у Воронежі, однак згодом різко змінив напрям.
Згодом стало відомо, що лайнер "Белавії" летить до Москви. Він мав зайти на посадку у "Домодєдово".
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На борту перебували понад 180 пасажирів та 7 членів екіпажу. Приблизно об 11:50 (за київським часом) літак приземлився у "Домодєдово".
Причини екстреної посадки
- Коли у літаку спрацював датчик несправності, лайнер терміново змінив напрямок у бік Москви.
- Замість звичної висоти (10000 метрів), літак спустився до рівня 2500 метрів.
- Швидкість лайнера також суттєво сповільнилася: від 800 кілометрів за годину до 450 – 540 кілометрів за годину.
- За даними ЗМІ, причиною екстреної посади стало критичне перегрівання палива у двигуні.
- Водночас інші джерела повідомили, що у літака відмовив один з двигунів.