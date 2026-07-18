Росія запустила по Україні дрони та ракети: скільки вдалося збити ППО

Нічна атака знову була комбінованою і спрямованою на кілька регіонів. Українська ППО відпрацювала по частині повітряних цілей.

Як повідомляють Повітряні Сили ЗС України, для атаки окупанти використали балістичні, протикорабельні та керовані авіаційні ракети, а також десятки дронів різних типів. Загалом українська ППО змогла збити або подавити більшість повітряних цілей.

Як відпрацювала ППО?

За даними військових, із 18:00 17 липня противник запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" із тимчасово окупованої території АР Крим, дві протикорабельні ракети "Онікс" із ТОТ АР Крим, три керовані авіаційні ракети Х-59/69 також із повітряного простору та 90 ударних БпЛА типу "Шахед", зокрема реактивні. Серед інших цілей були "Гербера", "Італмас", баражуючі боєприпаси "Бандероль" і дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювалися з напрямків Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у Росії, а також із ТОТ Донецьк і Гвардійське на території АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 69 ворожих БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання ракет та 19 ударних БпЛА на 19 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 локаціях. У Повітряних силах додали, що основним напрямком російського удару стала Одещина.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки,

– наголосили оборонці неба.



Як відпрацювала ППО / Фото ПС ЗСУ

Нагадаємо, увечері 17 липня російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини, пошкодивши цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. На борту перебували 17 членів екіпажу, чотири людини постраждали, однак після надання медичної допомоги госпіталізація їм не знадобилася.

Крім того, російські безпілотники чотири рази за добу атакували гуманітарний склад Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі. Постраждалих немає, однак у ВПП заявили, що це вже сьомий випадок пошкодження їхніх об'єктів в Україні за останні три місяці та наголосили на зростанні атак на гуманітарну інфраструктуру.