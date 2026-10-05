Псевдопосадовець НАБУ виманив у підприємця 280 тисяч доларів: його зловили на гарячому

Правоохоронці викрили афериста, який майстерно грав роль впливового детектива антикорупційного відомства. Зловмисник видурював у представника бізнесу величезні суми за вигадане вирішення проблем із законом.

Як зазначають у Нацполіції та НАБУ, із вересня 2025 року до березня 2026 року фігурант встиг отримати від потерпілого підприємця 280 тисяч доларів.

Як діяла шахрайська схема

29-річний чоловік дізнався від батька про податкові перевірки підприємця та його дружини на суму близько 32 мільйонів гривень. Батько запевнив підприємця, що його син нібито обіймає високу посаду в НАБУ і може допомогти владнати проблеми.

Чоловік ніколи не працював в органах, але вміло сипав юридичними термінами та призначав зустрічі прямо біля будівлі Національного антикорупційного бюро.

А ще розповідав про нібито "замовлення" з боку впливових людей та кримінальне провадження в БЕБ, якого насправді не існувало.

Аферист переконував бізнесмена, що гроші йдуть на хабарі посадовцям, оскарження податкових рішень та навіть закриття кримінального провадження в Бюро економічної безпеки.

Свою відмову показувати службове посвідчення він пояснював суворою секретністю, а постійну зміну локацій для зустрічей – специфікою оперативної роботи. Насправді ж усі отримані сотні тисяч доларів зловмисник просто витрачав на власні потреби.

Апетити псевдопосадовця зростали, тому нещодавно він попросив ще 200 тисяч доларів. За цей "транш" обіцяв організувати штучне банкрутство підприємця, скасувати всі штрафи та вивести активи з-під арешту.

На останню зустріч шахрай приніс фальшиву ухвалу Святошинського районного суду Києва, яка нібито підтверджувала закриття справи. Слідчі з'ясували, що жодного провадження проти бізнесмена в БЕБ взагалі не існувало.

Під час отримання грошей шахрая затримали. Під час трьох невідкладних обшуків у Києві та Харкові за місцем проживання підозрюваного та в його автомобілі вилучили гроші, мобільні телефони та інші речові докази.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 тисяч гривень. Прокурори ж клопотали про 11 мільйонів гривень застави.

Затримання шахрая: дивіться відео

Нагадаємо, що київський адвокат вимагав гроші за фіктивне працевлаштування на підприємство критичної інфраструктури. За 15 тисяч доларів юрист обіцяв клієнту стовідсоткове бронювання від мобілізації, однак його затримали під час передачі чергової частини хабаря.