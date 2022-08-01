СБУ перехопила російські документи щодо "референдуму" на Херсонщині

Британська розвідка повідомляла, що окупаційна "влада" планує "референдум" щодо приєднання Херсонщини до росії. Його хочуть провести до осені.

СБУ викрила плани росії щодо референдуму на Херсонщині

Служба безпеки України продовжує виконувати свої завдання, й викриває злочині дії окупанта. Так, перехопила російські документи, які регламентують проведення цього фейкового референдуму.

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Як стало відомо із цих документів, росіяни вже розробили концепцію підготовки до фейкового голосування і визначили основні напрями роботи із прив'язками до дат. При цьому фінальна дата самого голосування поки не встановлена.

Шляхом псевдоголосування окупанти сподіваються легітимізувати входження південної частини України до складу росії.

Основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації "волонтери zа росію". Під кураторством спецслужб її учасники мають розосередитись в регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також створення поставних сюжетів для росТБ,

– повідомляють у відомстві.

Хочуть організувати пікети

Також проплачені росією "активісти" планують одночасно організувати понад 140 проросійських пікетів, понад 30 з яких має відбутись в обласному центрі. Все це мали висвітлювати пропагандистські медіа.

Крім того, представники окупаційної адміністрації отримали завдання від своїх московських кураторів щодо створення 20 "виборчих комісій". Їх склад мали затвердити до 1 серпня.

За даними СБУ, для посилення електоральної підтримки росіяни пропонують роздавати продуктові набори та стартові пакети російських операторів. Проте колаборанти "доповідають" загарбникам, що херсонці чинять спротив та очікують на ЗСУ.

Наразі СБУ ідентифікувала та встановила місцеперебування всіх зрадників та їх "координаторів" з росії, причетних до організації псевдореферендуму.

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