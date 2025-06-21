Путін вимагає від України визнати результати "референдумів" на окупованих територіях

Владімір Путін укотре виступив із низкою цинічних вимог. Кремль хоче від України позаблокового статусу, а також визнання результатів так званих "референдумів" у 4 окупованих регіонах.

Відповідні заяви диктатор зробив у інтерв'ю Sky News Arabia від 21 червня, передає 24 Канал. Він переконує, що багато українців зацікавлені в "дружбі з Росією".

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Чого знову вимагає Путін

Російський президент вважає, що Україні варто повернутися до того, з чого нібито "почалася її державність" – нейтральний, позаблоковий і без'ядерний статус. Ба більше, Києву необхідно визнати результати "референдумів" на окупованих територіях.

Тому що це те, що ми називаємо демократією. У цьому контексті я кажу, що це потрібно Україні, щоб визнати результати референдумів, проведених у чотирьох відомих регіонах, і треба визнати це як доконаний факт…

– цинічно заявив Путін.

У разі відмови він пригрозив "шансами на поновлення збройного конфлікту". Окрім того, Кремль хоче "забезпечити права російської мови й проросійських жителів" в Україні.

Нагадаємо, у березні спецпредставник американського президента Стів Віткофф у скандальному інтерв'ю визнав фейкові референдуми Росії на окупованих територіях України, що викликало обурення у світі.