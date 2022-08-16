росіяни зливають проведення псевдореферендумів на окупованих територіях: які причини вигадують

російські загарбники на тимчасово окупованих територіях "рвалися" проводити псевдореферендуми. На них, як завжди, російська пропаганда мала показати переваги "русского міра", й, звісно, жителі мали віддати голос за приєднання території до росії.

Псевдореферендуми на окупованих територіях зливають

Утім, щось пішло не так – вони шукають причини, щоб не проводити їх. Можливо, на них подіяв ультиматум Володимира Зеленського, який заявляв, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Півдня України росія закриє будь-яку можливість переговорів із нашою державою.

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Так, у мережі з'явилися перші повідомлення про те, що росіяни вирішили не проводити псевдореферендумів на окупованих територіях. Але вони не заявляють про це відкрито, а шукають причини для злиття. Серед них:

відсутність держструктур у Херсонській області;

напружену ситуацію навколо ЗАЕС у Запорізькій області;

не повністю звільнена "ДНР".

Тут як раз підходить фраза, з такої улюбленої всім мо**алям зеківської лірики "Что ж ты фраер сдал назад, не по масти ль я тебе?"

– пожартували у СтратКомі ЗСУ.



росіяни не проводитимуть псевдореферендумів на окупованих територіях / Фото з телеграму СтратКому ЗСУ

Псевдореферендум на Донбасі відтягують через невдачі на фронті

Розвідка Великої Британії говорить про те, що плани ворога провалились, оскільки він продовжує зазнавати втрат і невдач на фронті. Через це і псевдореферендум на Донбасі постійно переносять.

Псевдоголова "днр" денис пушилін раніше заявив, що дату референдуму озвучать лише тоді, коли вдасться "повністю звільнити" псевдореспубліку. Якщо псевдореферендум відбуватиметься так, як розповів пушилін, то для цього ворогові спочатку потрібно вийти на адміністративні межі області. А зробити це він просто не в змозі – там на нього чекають ЗСУ.

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