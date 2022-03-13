Псевдореспубліки у Херсоні не буде: місцеві депутати ухвалили важливе рішення

Депутати Херсонської обласної ради провели екстрене засідання, під час якого заявили, що "Херсонщина - це Україна і жодної псевдореспубліки на території області не буде". Вони видали відповідне рішення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Депутати наголосили, що у ЗМІ розганяється тема, що на Херсонщині буде створена певна псевдореспубліка "ХНР", проте Херсонська обласна рада заявила, що цього не буде ніколи.

Тому депутати прийняли рішення про те, що будь-яка заява чи "референдум" окупантів щодо "псевдоХНР" – це бутафорія. За словами депутатів, Херсонщина – є та буде невід‘ємною частиною України.

Депутати Херсонської обласної ради ніколи не визнають спроб створити на території Херсонщини "народну республіку" та заграбастати частину України. У нас єдина відповідь окупантам – "Русский воєнний корабль – іди на*уй",

– йдеться у зверненні.

Там додали, що Херсонщина нескорена та протистоїть загарбнику, а Херсон – це Україна.



Звернення депутатів у Херсоні зодо спроб створити псевдореспубліку

До слова, окупанти намагаються всіляко провести "референдум" у Херсоні та визнати там псевдореспубліку. Проте місцеві депутати заявляють, що ніколи цього не визнають.

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