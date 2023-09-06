Навіть "почекуни" протестують: "вибори" у Маріуполі вражають абсурдністю

Люди, які ще минулого року співпрацювали з окупаційною владою, приєднуються до руху спротиву. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, додавши, що серед містян дедалі більше незадоволених.

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Отримали не те, що чекали

Для України ці псевдовибори матимуть певні позитивні наслідки. Найперше завдяки "голосуванню" вдасться виявити якнайбільше зрадників. Щоб уникнути цього росіяни навіть закрили партійні списки.

У такий спосіб росіяни намагалися убезпечити дані про всіх зрадників, але зрозуміло, що ми побачили це одразу. Недарма у нас стільки "очей" в Маріуполі,

– сказав Петро Андрющенко.

Так звані "вибори" ще більше дестабілізували внутрішньополітичну ситуацію в місті. Це призвело до того, що колишні прибічники окупантів уже не хочуть з ними співпрацювати.

Навіть деякі "почекуни" оголошують страйк 10 вересня, тобто в день голосування, а все тому, що росіяни не виплачують заробітну плату маріупольцям. Всі чекали одного, а прийшло інше,

– зауважив радник міського голови Маріуполя.

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Андрющенко також розповів, що навіть відверто проросійські люди, які співпрацювали з окупаційною владою, все одно звикли до демократії. Хоч і незрозуміло чому, але вони вірили, що після виборів відбудеться покращення, а вони все-таки зможуть обрати своїх кандидатів.

"Тепер їм кажуть, що списки закриті, уже без вас затверджені й взагалі вибирати ви не будете. Люди шоковані й це допомагає дестабілізувати ситуацію в місті, яка і без того не краща. Як не крути, але все це наближає деокупацію", – підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Результати "виборів" давно відомі

Ще одна позитивна для України річ полягає в тому, що маріупольці практично не беруть участі в організації й проведенні "виборів". Вони пам'ятають, як всім, хто минулого року йшли працювати на псевдореферендум, обіцяли шалені зарплати, але нікому нічого так і не заплатили.

Зараз росіяни привезли донеччан, які ходять з урнами. Поруч з ними йдуть автоматники. Міста й людей вони не знають, тому всього лякаються, а маріупольців вони взагалі недолюблюють, тому що не розуміють, чому в Маріуполі хоч щось робиться, а в Донецьку ні,

– розповів Андрющенко.

Голосувати містян ніхто особливо не примушує, тому що результати відомі заздалегідь. Єдине, чого варто очікувати – красивої картинки "виборів", яку підготують росіяни. Для цього, як сказав Андрющенко, завезуть бюджетників, покажуть "шалені черги" у дільницях, "посіють" гречку, безплатно нагодують чимось містян – на цьому псевдовибори й закінчаться.

Колись Пушилін наголошував що у місті перебуває 280 тисяч маріупольців. Це десь тисяч на 200 тисяч більше ніж реальність, але бюлетенів окупанти завезли 290 тисяч. Зараз вони просто чекають, коли помістять в урну 200 тисяч бюлетенів з поміткою "Єдина Росія" і нащо їм взагалі люди,

– акцентував радник міського голови Маріуполя.

Абсурдності так званим "виборам" додають й донеччани, які просто гуляють з пустими урнами по місту, в той час, як окупанти звітують про явку й "ажіотаж" навколо "голосування".

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