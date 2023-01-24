Психічний розлад, – Подоляк відповів на цинічні слова пропагандиста Соловйова

Російський пропагандист Владімір Соловйов з'їздив в окупований Соледар та показав російській аудиторії відеоматеріали того, що зробила Росія з містом та його околицями. Цими діями він підтвердив розлад свого психічного стану та ще раз довів терористичну сутність "російського світу".

Про це 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, російський пропагандист продемонстрував, що девіз "російського світу" – це "знищити та пишатись".

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Пропагандисти пишаються наслідками війни

Михайло Подоляк розповів, що психічно хворі люди не критичні до свого стану здоров'я, а тому пропагандисти саме так себе поводять й пишаються тим, що накоїли в Соледарі та інших українських містах.

Людина говорить, що це вони зробили й показує це демонстративно. Чому я кажу, що це абсолютно конкретний зафіксований психічний розлад? Тому що людина показує це світу й говорить: "дивіться, ми оце робимо й ми цим пишаємось. Тобто ми знищуємо цивілізацію, ми приходимо вбивати цивільне населення, ламати їхнє життя, знищувати їхні місця, знищувати їхні родинні оселі, а потім ми цим пишаємось. Оце ми такі круті, оце і є сутність "русского мира",

– сказав Подоляк.

За словами посадовця, "русский мир" – це не тільки концепція, коли росіяни прийшли когось зламали й сказали, що вони тепер будуть розмовляти тільки російською мовою, любити тільки Гєоргія Жукова чи спати з книжкою Федіра Достоєвського.

"Русский мир" – це "знищити й пишатись". "Знищити і пишатись" – це девіз "русского мира" і Соловйов просто це зафіксував,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Україна "замосадить" злочинців

Михайло Подоляк також зазначив, що усі пропагандисти будуть відповідати за розпалювання війни на лаві підсудних спеціального трибуналу, в тому числі Сєргєй Мардан, який говорив, що з Дніпром та Києвом буде теж саме, що й з Маріуполем.

Чому війна правильно закінчиться? Тому що ми цього Мардана з таким чудесним прізвищем обов'язково маємо "замосадити". Тобто забрати й привезти. І нехай він розповідає, що він хоче робити з цивільним населенням будь-якої країни, перебуваючи на лаві підсудних в рамках спеціального трибуналу,

– сказав Подоляк.

Радник голови Офісу Президента переконаний, що світ буде підтримувати Україну й надалі, бо там бачать, що робить Росія, які вона має "цінності" й на що вона готова, а тому Україна зможе дістати всіх пропагандистів та посадити на лаву підсудних.

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Окрім цього, Подоляк повідомив, що відбувається фіксація абсолютно усіх кроків російських злочинців у війні, тому надалі ця інформація буде використана на трибуналі.

"Вся історія війни в діючих особах, конкретно на якому етапі хто що робив, який наказ віддавав, про що говорив і таке інше. Все фіксується в повному обсязі й все це буде використано, щоб довести конкретну річ – "умысел на совершение преступления". Я зараз пояснюю російською, щоб вони зрозуміли в рамках своєї кримінальної справи. Кожен з них", - підсумував Подоляк.

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