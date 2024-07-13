Лікується в психіатра: що відбувається з Медведєвим

Колишній президент Росії, а нині заступник голови Ради безпеки країни-агресорки Дмітрій Медведєв заявив, що Росії не вигідно ставити військові дії на паузу. Він закликав до захоплення України. Заяви Медведєва давно наводять експертів на думку, що в нього проблеми з психічним станом.

Засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін в розмові з 24 Каналом озвучив, що вустами Медведєва говорить сам російський диктатор Путін. Той дозволити собі говорити про реальні плани Росії не може, бо одразу отримає попередження від Китаю.

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З Медведєвим працюють психіатри

Осєчкін впевнений, те, про що думає Путін, озвучує, можливо, в стані алкогольного сп'яніння Медведєв. З його слів, колишній президент Росії пережив декілька глибоких запоїв, пройшов тривале лікування, через що психологічно дуже сильно змінився.

"З ним працюють психіатри. Це не той Медведєв, якого ми знали у 2008 – 2011 роках. Це інша людина, над психікою якої працювали спеціалісти. Не знаю, які методи до нього застосовувались, очевидно, що ми бачимо альтер-его. Сам Путін не може все озвучити, що думає, бо йому надійде дзвінок від Сі Цзінпіна, який запитає навіщо він дестабілізує ситуацію", – запевнив Осєчкін.

Представники російської влади – людожери

Засновник Gulagu.net озвучив, що російська влада хоче поневолити вільний український народ, люди якого прагнуть жити в Європі, в демократії. Однак Путін мислить не в напрямку того, як покращити життя свого народу чи інших у світі, а тільки як потрапити в історію.

Путін – історичний маніяк. Він хоче увійти в підручники з історії, щоб при ньому територія Росії збільшувалась. Зараз при владі в Росії самісінькі людожери, для них неважливе людське життя, а тільки їхні політичні амбіції,

– підсумував Осєчкін.

Він зауважив, що з російським диктатором треба боротися, як з людиною, яка використовує методи державного тероризму. Умови, які Путін висуває Україні для так званого "перемир'я", неприпустимі для української держави. Зокрема, це стосується демілітаризації. На думку Осєчкіна, відмовившись від своєї армії, Україна втратить незалежність, а через деякий час Путін й Медведєв вчергове порушать міжнародні зобов’язання щодо безпеки України.