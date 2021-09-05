Психічно хворий безхатько погрожував Зеленському: в СБУ розповіли деталі

До Служби безпеки України надійшов анонімний дзвінок з погрозами щодо вбивства президента Володимира Зеленського. Крім того, ЗМІ зазначали, нібито погрожували здійснити збройну атаку на Верховну Раду.

Дзвінок надійшов на гарячу лінію служби. Погрози стосувались перших осіб держави. Про це 24 каналу розповів речник СБУ Артем Дехтяренко.

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Погрожував безхатько

Зловмисником виявився чоловік без постійного місця проживання. Ба більше, він мав ознаки психічних розладів.

Наразі триває перевірка. Правоохоронці вживають необхідних заходів.

За інформацією ЗМІ, чоловік нібито дзвонив з чужого телефона, який позичив на 2 хвилини у жінки.

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