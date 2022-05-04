Психологічна атака: росіяни штучно нагнітають ситуацію в Придністров'ї

Російське командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону, а також зробити видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я.

Проте в Головному управлінні розвідки МО України переконані, що росіяни штучно нагнітають ситуацію у невизнаному Придністров'ї.

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Все через поразки Росії

Це пов’язано з тим, що Росія усвідомлює, що не має жодних помітних та значних успіхів у так званій "спеціальній операції", а тобто у війні проти України.

Саме через ефективність та успішність Збройних Сил України, Росія намагається нагнітати ситуацію у невизнаному Придністров'ї.

За даними ГУР МО, цю ситуацію російські окупанти хочуть використовувати як психологічну атаку проти України. Окрім цього вони шукають шляхи та можливості, або розосередити сили української армії та хоч якось вплинути на міцну оборону українського Донбасу та Півдня країни.

Більша частина усіх боєприпасів вичерпала термін придатності

Водночас експерти зазначають, що кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу підрозділу Оперативної групи російських військ у Придністров’ї не перевищує 300 осіб. А їх завдання зараз – охорона складів боєприпасів у селі Ковбасна.

Більше половини усіх боєприпасів, що перебувають на зберіганні, вичерпали свій термін придатності та не підлягають транспортуванню. Лише 7-8 тисяч тонн є справними та можуть бути використані,

– йдеться у повідомленні головного управління розвідки.

Якщо ж говорити про всю бойову техніку, яка є на території Придністров’я, то орієнтовно дві третини є або повністю, або частково не боєздатною. Також українська розвідка повідомляє, що в Придністров’ї немає ані матеріальних засобів, ані виробничих потужностей, які можна було б залучити для ремонту та відновлення техніки.

Як Росія може використати Придністров’я

У розвідці зазначають, що потенційно Росія може використати Придністров’я як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Молдови.

Але це стане можливим лише у разі створення сухопутного коридору з Росією через територію південних областей України,

– додають у відомстві.

Ситуація у Придністров'ї: що про це говорять

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що українська влада ретельно стежить за тим, як Росія намагається розхитати ситуацію в невизнаному Придністров'ї.

За його словами, плани російських окупантів про сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я до 9 травня нереальні.

Водночас у в Генеральному штабі ЗСУ наголошували, що ситуація в Придністровському регіоні Молдови залишається напруженою. Росіяни розповсюджують різні провокативні та оманливі повідомлення про нібито загрозу з боку України, але назвали це звичайним фейком. Зокрема Росія влаштовує різні провокації, зокрема стверджує, що Україна запустила безпілотники над складами боєприпасів; влаштовує вибухи біля "міністерства держбезпеки" та підриває телевежі тощо.

Додамо, що уряд Молдови вже кілька років разом з Генасамблеєю ООН вимагають, щоб Росія вивела свої війська з цієї території. Але окупанти ніяк на це не реагують.

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