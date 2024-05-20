Як проходить психологічна реабілітація військовослужбовців, які повертаються з війни з травмами

Кожного дня з фронту повертаються військові з пораненнями, після яких лікарі ампутують руки або ноги. Українським захисникам потрібно приймати себе нових та адаптовуватися до життя, що інколи буває складно психологічно.

Олег Лутчин втратив на війні обидві ноги. Чоловік проходить реабілітацію у центрі "Незламні", зокрема працює з лікарем-психіатром Софією Гречух. 24 Канал поговорив зі спеціалісткою про психологічне відновлення військовослужбовців для проєкту "Краса в незламності".

До слова Людське тіло надзвичайно тендітне․ Краса незламних героїв у фото та проблема безбар'єрності

Як проходило психологічне відновлення Олега

Завідувачка Центру ментального здоров'я лікарні Святого Луки Софія Гречух познайомилася з Олегом Лутчиним у серпні минулого року та одразу знайшла з чоловіком спільну мову. Каже, що захисникові допомагає відновлюватися підтримка побратимів, дружини та доньки. Попри складне поранення, військовослужбовець йде до своєї мети та намагається мислити позитивно.

Я – жінка, яка ніколи не воювала. Тому очевидно, що бар'єр буде завжди. Як і будь-хто інший, я не зможу всього цього зрозуміти, тому що не мала такого досвіду. Але все ж таки нам було не складно будувати взаємостосунки,

– ділиться Софія Гречух.

Лікар-психіатр пригадує, що Олег доволі легко відкривався, а вона старалася якомога краще зрозуміти, чим може йому допомогти.

Олег Лутчин у центрі "Незламні" / Фото 24 Каналу надали "Незламні"

Теж цікаво Інклюзивних людей стає все більше․ Що таке адаптивний одяг і чому в ньому є велика потреба

Як проходить психологічна реабілітація військовослужбовців у центрі "Незламні"

Софія проводила з українськими захисниками й групові терапії. Вона приходила до них у палату, оскільки має кабінет на другому поверсі, а багато хлопців на кріслах колісних. Зазвичай обирала буденний одяг замість медичного, тому що він викликає менше спротиву.

Зазвичай ми починали з чогось позитивного й інколи переходили до складних моментів. Наприклад, говорили про жахіття, про те, що їх лякає у майбутньому, про те, що викликає гнів. Моє основне завдання було виявити ті речі, з якими я можу допомогти,

– розповідає лікар-психіатр.

Жінка каже, що не можна тиснути на пацієнтів, які мають фізичний або психоемоційний травматичний досвід, інакше вони будуть відчувати себе у небезпеці. Найчастіше Софія працює з військовослужбовцями, у яких є проблеми зі сном, нічні жахіття, дратівливість, поганий настрій або тривога. Інколи до неї звертаються й з панічними атаками та думками про суїцид.

Часто пацієнти після ампутацій мають болі, особливо в кінцівках, яких не існує, або пальцях. Коли я просила назвати від 1 до 10, наскільки сильно болить, то чула цифри 7-8 і більше. Тобто це нестерпний біль,

– зазначає завідувачка Центру ментального здоров'я лікарні Святого Луки.

Софія Гречух наголошує, що лікарі ментального здоров'я можуть допомогти людям з різними травмами та зменшити страждання.