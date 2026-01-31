"Може керувати Євросоюзом": у Росії назвали Україну однією з найсильніших країн Європи

Російські пропагандисти ще кілька років тому зневажали Україну. Тепер там навіть лунають думки, що наша держава може керувати Євросоюзом.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка, психологиня Лариса Волошина, зауваживши, що Росія за майже 4 роки повномасштабної війни не змогла досягти значних успіхів. Раніше вони розповідали, що захоплять Україну буквально за кілька днів.

Дивіться також Знищують 88% росіян ще до бою: як підрозділ "Оріон" створив роботизовану кілзону під Куп'янськом

Чому росіяни роздратовані?

За словами Волошиної, в каналах російських воєнкорів часто можна побачити розпач. Вони усвідомлюють, що не перемагають на війні. А в деяких моментах взагалі конкретно заздрять. Звідти і йдуть ці фрази, що Україна контролює Європу, а також є однією з найсильніших країн Європи і так далі.

Вони ще в 2022 – 2023 роках розповідали, що воюють тут з НАТО. Тепер до них приходить усвідомлення, що вони програють саме українській армії,

– зазначила Волошина.

Невдачі на фронті колосально дратують росіян. Відповідно вони відкрито чинять геноцид, обстрілюючи нашу державу ледь чи не кожного дня.

Втрати Росії на війні проти України