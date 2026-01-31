"Може керувати Євросоюзом": у Росії назвали Україну однією з найсильніших країн Європи
- Російські пропагандисти часто публічно зневажали Україну. Але тепер вони говорять зовсім інше.
- Журналістка, психологиня Лариса Волошина розібрала заяви російських пропагандистів.
Російські пропагандисти ще кілька років тому зневажали Україну. Тепер там навіть лунають думки, що наша держава може керувати Євросоюзом.
Про це 24 Каналу розповіла журналістка, психологиня Лариса Волошина, зауваживши, що Росія за майже 4 роки повномасштабної війни не змогла досягти значних успіхів. Раніше вони розповідали, що захоплять Україну буквально за кілька днів.
Чому росіяни роздратовані?
За словами Волошиної, в каналах російських воєнкорів часто можна побачити розпач. Вони усвідомлюють, що не перемагають на війні. А в деяких моментах взагалі конкретно заздрять. Звідти і йдуть ці фрази, що Україна контролює Європу, а також є однією з найсильніших країн Європи і так далі.
Вони ще в 2022 – 2023 роках розповідали, що воюють тут з НАТО. Тепер до них приходить усвідомлення, що вони програють саме українській армії,
– зазначила Волошина.
Невдачі на фронті колосально дратують росіян. Відповідно вони відкрито чинять геноцид, обстрілюючи нашу державу ледь чи не кожного дня.
Втрати Росії на війні проти України
- Росія вже за майже 4 роки повномасштабної війни втратила понад 1 мільйон 238 тисяч особового складу. Також українські військові знищили 11614 російських танків, 23969 бойових броньованих машин, 36748 артилерійських систем тощо.
- Нещодавно українські прикордонники знищили російський комплекс РЕБ "Тирада-2". Його повністю вивели з ладу.
- Також Сили оборони знищили два російські літаки упродовж одного дня. Йдеться про Су-30 та Су-34.