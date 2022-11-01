Кирило Буданов закрив кримський гештальт у Пскові

Одна з кращих диверсійних операцій Головного управління розвідки Міністерства оборони під час війни. Росіяни підтвердили знищення двох гелікоптерів на авіабазі у Пскові.

Українські характерники

Головне управління розвідки Міноборони України вчора заявило про підрив в ніч з 30 на 31 жовтня двох бойових гелікоптерів Ка-52 у Пскові, але відео або фото з місця подій не було. І ось зараз російська пропаганда змушена визнати – гелікоптери знищені.

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Місія виконана

Відстань – 600 кілометрів від України, але диверсанти пройшли на територію особливо важливої військової бази, непоміченими пройшли на стоянку гелікоптерів, встановили чотири вибухових пристрої, тобто витратили деякий час, установили таймер і також непомітно залишили територію авіабази. Російські спецслужби не змогли їх помітити.

Кирило Буданов, можна сказати, закрив генштальт. Нагадаю, група Буданова у 2016-му році проникла у Крим з метою здійснити диверсію на базі полку гелікоптерів під Джанкоєм, але групу викрила ФСБ, і вона була змушена прорватись в Україну з боєм, знищивши командира російського спецназу.

Але минуло шість років, і ГУР все ж таки знищив російські бойові гелікоптери просто на базі. Кожен гелікоптер Ка-52 коштує 16 мійльонів доларів, але питання навіть не в ціні.

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Росія не має технологічних можливостей відновлювати втрати своєї авіації, швидко відновити такі втрати росіяни не зможуть. Приголомшливий успіх української розвідки і болісна поразка Росії.

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